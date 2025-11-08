Ianis Hagi, gol spectaculos în Turcia: fiul „Regelui” readuce magia numelui Hagi 

Într‑o etapă marcată de execuţii spectaculoase, mijlocaşul român Ianis Hagi a oferit un moment de graţie în campionatul turc: în partida disputată de Alanyaspor, acesta a înscris un gol fabulos în minutul 73, după ce primise mingea în zona de circa 25 de metri, a preluat şi, cu stângul, a trimis direct în vinclu împotriva echipei Trabzonspor.

Momentul apare nu doar ca o reuşită individuală: Ianis Hagi este fiul legendarului fotbalist român Gheorghe Hagi, care a scris istorie şi în Turcia, iar comparaţiile nu au întârziat să apară în presa turcă, „Cred că e Gheorghe Hagi pe teren”, au react ţionat comentatorii după reuşită.

Situaţia la club

Prin acest gol, Alanyaspor a obţinut un punct important şi se află momentan pe locul 8 în Süper Lig, cu 15 puncte acumulate în 12 runde. Digi Sport+1

Pentru Ianis Hagi, este al doilea gol marcat în această stagiune pentru Alanyaspor, în doar opt apariţii pentru club, semn că mijlocaşul român şi‑a regăsit inspiraţia după o perioadă de ajustare.

Şi pentru echipa națională a României acest moment prinde contur într‑un moment crucial. Echipa tricoloră are în program un meci extrem de important, decisiv în cheia calificării la Cupa Mondială din 2026: sâmbătă, 15 noiembrie 2025, de la ora 19:45 (UTC), România va întâlni Bosnia & Herţegovina în deplasare, partidă din Grupa H a preliminariilor.

Această confruntare capătă o greutate aparte: victoria oferă un avantaj important în lupta pentru locul de calificare directă sau măcar pentru calificarea în faza de play‑off.

România nu îşi permite paşi greşiţi înaintea duelului din 15 noiembrie, contra Bosniei.

Video:

https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1987189110788718831