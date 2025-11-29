€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Sport Handbal România - Japonia, rezultat final la handbal feminin. Naționala s-a calificat în grupele principale de la CM
Data publicării: 21:14 29 Noi 2025

România - Japonia, rezultat final la handbal feminin. Naționala s-a calificat în grupele principale de la CM
Autor: Bogdan Bolojan

handbal feminin romania
 

Naţionala României a reuşit sâmbătă seara o victorie crucială în Campionatul Mondial de handbal feminin, calificându-se în grupele principale ale competiţiei găzduite de Olanda şi Germania.

Într-un meci disputat în Ahoy Arena din Rotterdam, tricolorele au învins Japonia cu scorul de 31-27 (16-14), consolidându-și poziția de lider în Grupa A.

România a reușit să se impună, însă victoria a venit după un meci tensionat, în fața unei echipe japoneze agresive și disciplinate. Tricolorele au controlat partida mai clar abia în ultimul sfert de oră, când au reușit să se desprindă decisiv pe tabelă, bifând astfel a doua victorie la această ediție a Campionatului Mondial.

Performanțe individuale notabile

Sorina-Maria Grozav și Lorena-Gabriela Ostase au fost principalele marcatoare ale României, fiecare reușind câte 8 goluri. Alte jucătoare care au contribuit semnificativ la succesul echipei antrenate de Ovidiu Mihăilă au fost Eva Kerekes, Andreea-Cristina Popa și Ioana-Rebeca Necula, fiecare cu câte 3 goluri, Mihaela Andreea Mihai și Elena Roșu cu câte 2, iar Alisia Lorena Boiciuc și Sonia-Mariana Seraficeanu cu câte un gol.

Portarul Bianca Curmenț a apărat 4 șuturi, în timp ce Yuliya Dumanska a intervenit la 5 șuturi ale adversarelor, ambele cu procente apropiate de 25%.

De cealaltă parte, japonezele s-au bazat pe Clare Francis Gray, autoare a 7 goluri, urmată de Natsuki Aizawa și Yuki Yoshidome cu câte 5 goluri fiecare. Sakura Kametani a avut 11 intervenții (28%), dar echipa sa nu a putut împiedica înfrângerea.

Clasamentul grupei și următoarele meciuri

După această victorie, România se află pe primul loc în Grupa A, cu 4 puncte, urmată de Danemarca (2 puncte), Croația (0 puncte) și Japonia (0 puncte). Primele trei clasate se califică în grupele principale ale competiției.

Următorul meci al României va fi contra Danemarcei, programat pe 1 decembrie, la Rotterdam, de la ora 21:30. În aceeași zi, Croația va întâlni Japonia, de la ora 19:00, într-un meci decisiv pentru stabilirea clasamentului final al grupei.

România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin, fiind o prezență constantă în competițiile majore. La ediția din 2023, tricolorele s-au clasat pe locul 12, iar obiectivul pentru această ediție rămâne o clasare în primele echipe ale lumii, continuând tradiția handbalului românesc feminin de a se impune pe plan internațional.

Victoria cu Japonia nu doar că aduce puncte importante, dar consolidează și moralul echipei înaintea confruntărilor decisive din grupele principale, unde fiecare meci va conta pentru avansarea în fazele eliminatorii ale competiției.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Racheta Satan 2, despre care Putin spunea că e invincibilă, a explodat peste o bază din Rusia (VIDEO)
Publicat acum 16 minute
Alunecare de teren pe un drum judeţean din Prahova. Traficul este blocat
Publicat acum 19 minute
Venezuela, reacție după anunțul lui Trump privind închiderea spațiului aerian al țării
Publicat acum 23 minute
Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!
Publicat acum 54 minute
Crimeea "rusească", amenințare pentru România. Cristian Diaconescu: Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close