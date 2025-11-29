România - Japonia, rezultat final la handbal feminin. Naționala s-a calificat în grupele principale de la CM

Într-un meci disputat în Ahoy Arena din Rotterdam, tricolorele au învins Japonia cu scorul de 31-27 (16-14), consolidându-și poziția de lider în Grupa A.

România a reușit să se impună, însă victoria a venit după un meci tensionat, în fața unei echipe japoneze agresive și disciplinate. Tricolorele au controlat partida mai clar abia în ultimul sfert de oră, când au reușit să se desprindă decisiv pe tabelă, bifând astfel a doua victorie la această ediție a Campionatului Mondial.

Performanțe individuale notabile

Sorina-Maria Grozav și Lorena-Gabriela Ostase au fost principalele marcatoare ale României, fiecare reușind câte 8 goluri. Alte jucătoare care au contribuit semnificativ la succesul echipei antrenate de Ovidiu Mihăilă au fost Eva Kerekes, Andreea-Cristina Popa și Ioana-Rebeca Necula, fiecare cu câte 3 goluri, Mihaela Andreea Mihai și Elena Roșu cu câte 2, iar Alisia Lorena Boiciuc și Sonia-Mariana Seraficeanu cu câte un gol.

Portarul Bianca Curmenț a apărat 4 șuturi, în timp ce Yuliya Dumanska a intervenit la 5 șuturi ale adversarelor, ambele cu procente apropiate de 25%.

De cealaltă parte, japonezele s-au bazat pe Clare Francis Gray, autoare a 7 goluri, urmată de Natsuki Aizawa și Yuki Yoshidome cu câte 5 goluri fiecare. Sakura Kametani a avut 11 intervenții (28%), dar echipa sa nu a putut împiedica înfrângerea.

Clasamentul grupei și următoarele meciuri

După această victorie, România se află pe primul loc în Grupa A, cu 4 puncte, urmată de Danemarca (2 puncte), Croația (0 puncte) și Japonia (0 puncte). Primele trei clasate se califică în grupele principale ale competiției.

Următorul meci al României va fi contra Danemarcei, programat pe 1 decembrie, la Rotterdam, de la ora 21:30. În aceeași zi, Croația va întâlni Japonia, de la ora 19:00, într-un meci decisiv pentru stabilirea clasamentului final al grupei.

România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin, fiind o prezență constantă în competițiile majore. La ediția din 2023, tricolorele s-au clasat pe locul 12, iar obiectivul pentru această ediție rămâne o clasare în primele echipe ale lumii, continuând tradiția handbalului românesc feminin de a se impune pe plan internațional.

Victoria cu Japonia nu doar că aduce puncte importante, dar consolidează și moralul echipei înaintea confruntărilor decisive din grupele principale, unde fiecare meci va conta pentru avansarea în fazele eliminatorii ale competiției.