Ioan Mircea Pașcu, după comentariul sportiv la CSM-Dortmund: Păcat și urât. Comentatorii sportivi, mai interesați de banii jucătoarelor

Doi comentatori sportivi i-au atras atenția politicianului Ioan Mircea Pascu, cei doi fiind mai interesați de câștigurile jucătoarelor, pe care le comparau cu veniturile jucătoarelor germane.

”Tocmai am urmărit la Digi partida de handbal CSM-Dortmund, în comentariul a doi domni interesați mai puțin de meci, cât de câștigurile jucătoarelor de la CSM comparativ cu cele (ale jucătoarelor - n.r.) germane, de faptul ca acești bani privind din fonduri publice, de lipsa de profesionalism a conducerii tehnice etc. etc. etc.

Parcă i-aș fi auzit pe Nicușor Dan și Clotilde Armand, cu discursurile lor tipice privind “corupția predecesorilor” și “grija lor față de banii cetățenilor”, nu un comentariu sportiv, cum ar fi trebuit să fie!

Mi-e teamă să nu fie “pregătirea de artilerie” pentru sacrificarea echipei, din lipsa de…fonduri!?

Păcat și urât!”, a scris politicianul pe pagina sa de socializare.

CSM București a învins Borussia Dortmund

Campioana României nu a reuşit să păstreze pe tabelă o diferenţă proporţională cu valoarea celor două echipe, însă a obţinut o victorie importantă.



După zece minute echilibrate, CSMB s-a desprins la 10-4, după şase goluri consecutive. CSM a avut şi 11-5, dar pe final Borussia a redus din diferenţă, scorul la pauză fiind 16-14.

n partea secundă, tigroaicele şi-au mărit din nou avantajul la cinci goluri, 20-15, 21-16, dar în min. 57 ecartul era de doar un gol, 29-28. Câteva erori ale oaspetelor au făcut ca finalul să fie mai liniştit pentru echipa antrenată de Adrian Vasile, care a câştigat cu 33-29.



Cristina Neagu a fost cea mai bună jucătoare a echipei bucureştene, cu 11 goluri marcate. Au mai înscris Siraba Dembele Pavlovic 6 goluri, Elizabeth Omoregie 7, Carmen Martin 3, Samara Da Silva Vieira 1, Ema Ramusovic 2, Emilie Hegh Arntzen 2, Yvette Broch 1. Jelena Grubisic a parat 6 şuturi, iar Marie Davidsen 4.



Pentru Borussia au punctat Merel Freriks 5 goluri, Laura van der Heijden 3, Frida Namo Roenning 5, Mia Zschocke 5, Amelie Berger 6, Jacqueline Moreno 2, Mie Sophie Sando 2, Tessa van Zijl 1.



Yara ten Holte a apărat 10 şuturi (24,39%).



Au arbitrat portughezele Marta şi Vania Sa, iar delegat EHF a fost sârboaica Tatjana Medved, relatează Agerpres.

