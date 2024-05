De ce doarme psihologul Radu Leca cu drobul de sare sub pat

Psihologul Radu Leca, în cadrul emisiunii Ultrapsihologia de la DC News, a dezvăluit că doarme cu un drob de sare sub pat, pentru a descărca toată energia negativă. El spune că a citit acest lucru de la „băieți mai deștepți” din domeniu.

Ediția de Paște de la Ultrapsihologia s-a axat pe compromisul în cuplu, dar discutând de compromisuri, Radu Leca a ajuns la ... drobul de sare.

„Da, am un drob de sare sub pat. Am citit și eu la băieții ăștia prin cărți că toată energia negativă descărcată în timpul nopții trebuie filtrată printr-o bucată mare de sare. Iar eu am făcut două șmecherii. Mi-am pus între pat și saltea o foaie de cupru, iar sub pat o bucată de sare. Dorm extraordinar”, a povestit Radu Leca, care a continuat cu un caz și mai extrem al unui cunoscut.

„Dar am auzit că un tip deștept și-a creat într-un dormitor comunist din apartamentul său dintr-un bloc din 1965, a placat o cameră în cupru. Nu are nici măcar o undă wireless de la niciun vecin. Când intră în cameră cu telefonul, telefonul moare. Te purifici total. Și doarme cam șase șapte ore, iar când se trezește nu are pungi la ochi, nu are gura uscată, nu e umflat la față. Doarme extraordinar”, a conchis psihologul.

Urmărește integral emisiunea Ultrapsihologia unde subiectul abordat a fost compromisul în relație

