Știați că un singur stat din Europa are graniță terestră cu Africa iar 9 din 10 români răspund greșit

O singură țară din Europa are graniță terestră cu Africa.

În cadrul unor interviuri pe stradă efectuate de un infuencer pe Tik Tok, răspunzând acestei întrebări, 9 din 10 români au spus că această țară este Turcia. Răspunsul este greșit.

E adevărat, Turcia este un pod între Europa și Asia și se întinde pe ambele continente. Însă Turcia nu are graniță terestră cu Africa.

Spania e pe de altă parte statul european care are graniță terestră cu Africa.

Așadar, singura țară din Europa care are graniță terestră cu Africa este Spania. Aceasta se datorează faptului că Spania controlează două enclave mici situate pe coasta de nord a Africii, cunoscute sub numele de Ceuta și Melilla. Aceste enclavuri sunt înconjurate de Maroc și, astfel, Spania devine singura țară europeană care are o frontieră terestră directă cu un continent african.

Despre Ceuta și Melilla:

Locație: Ceuta și Melilla sunt situate în nord-vestul Africii, la nord de Maroc, pe coasta mediteraneană. Ceuta este amplasată pe malul de nord al strâmtorii Gibraltar, în timp ce Melilla se află mai la est, la aproximativ 150 de kilometri distanță.

Istorie: Aceste teritorii au o istorie îndelungată și complexă, marcând un punct de confluență între Europa și Africa. Ele au fost sub controlul diverselor imperii și regate de-a lungul istoriei, inclusiv alfenicienilor, romanilor, bizantinilor și maurilor. În secolele moderne, ele au fost sub influența Spaniei și au devenit parte a teritoriului spaniol în secolul al XV-lea.

Statut: Ceuta și Melilla sunt considerate comunități autonome ale Spaniei, având un statut special în cadrul acesteia. Cu toate acestea, ele nu sunt considerate provincii ale Spaniei și nu sunt integrate administrativ în nicio comunitate autonomă spaniolă.

Populație și cultură: Locuitorii acestor enclave sunt o combinație diversă de etnii, incluzând spanioli, berberi, arabi și alte grupuri etnice. Aceste teritorii sunt caracterizate prin diversitatea lor culturală și influențele istorice variate.

Economie: Economia Ceutei și Melillei este diversificată, incluzând industria, comerțul, turismul și pescuitul. Ele au o importanță strategică și economică pentru Spania, servind ca puncte de acces la Marea Mediterană și la Africa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News