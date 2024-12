Înşelătorie cu cărţi generate de IA şi atribuite unor autori cunoscuţi. O autoare "s-a trezit cu 28 de volume în plus"

Bogdan Hrib, scriitor român, editor și profesor universitar, a atras atenţia, într-un interviu la DC News, asupra fraudelor cărora le pot cădea victime iubitorii de carte. Mai exact, o dată cu apariţia Inteligenţei Artificiale, aceasta a fost folosită inclusiv pentru a se scrie anumite texte care au fost atribuite apoi unor autori cunoscuţi şi vândute în mediul online. Este un fenomen care ia amploare şi se extinde, iată, şi în zona literaturii după ce reţelele sociale au fost inundate cu clipuri generate tot de IA, tip deep fake, în care imaginea multor personalităţi era folosită în mod înşelător.

"La începutul acestui an, o doamnă foarte cunoscută, fost CEO la o mare companie, care şi-a făcut propria editură şi vindea cărţi pe Amazon - o doamnă cu o cotă foarte mare - s-a trezit undeva pe la începutul lunii februarie că are acolo 28 de cărţi în plus, făcute cu inteligenţa artificială. Cineva îi folosea numele ca să facă bani şi a ieşit un mare scandal", a povestit, într-un interviu acordat lui Val Vâlcu la DC News, editorul Bogdan Hrib.

Despre Bogdan Hrib

Bogdan Hrib este un scriitor român, editor și profesor universitar, cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale în literatura polițistă. Predă cursuri de management la SNSPA și UNiversitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este fondatorul Editurii Tritonic, un important actor pe piața editorială din România, axată pe literatură de specialitate, științe sociale și ficțiune, inclusiv romane polițiste. În calitate de scriitor, Hrib este autorul seriei de romane polițiste care îl au în centrul acțiunii pe Stelian Munteanu, un personaj complex ce combină elemente de jurnalism și investigație.

