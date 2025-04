Andreea Bălan se mută la TVR 1. Va avea un proiect nou

„Și eu, de multe ori, mă simt și mă port ca un copil”, mărturisește vedeta care va juriza prestațiile micilor concurenți, alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică. Talent-show-ul prezentat de Florina Constantinescu la TVR 1 începe pe 20 aprilie, la ora 18.00.



Sunt talentați, dornici să se afirme și susținuți de părinți în realizarea visului lor. Fiecare dintre ei este Vedeta familiei sale, iar acum au ocazia să devină cunoscuți de o țară întreagă! Talent-show-ul pentru copii Vedeta familiei revine la TVR 1 cu cel de-al șaselea sezon. Emisiunea prezentată de Florina Constantinescu va putea fi urmărită din 20 aprilie, în fiecare duminică, de la ora 18.00.



Surpriza sezonului este întărirea echipei juriului cu un nume greu din showbiz-ul românesc: Andreea Bălan! Ea va analiza prestația micilor artiști, alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică. Ea însăși mamă a două fetițe, Andreea este convinsă că rolul i se potrivește ca o mănușă. Despre ce a motivat-o să se alăture emisiunii de la TVR 1 și ce amintiri din copilărie îi stârnește „Vedeta familiei” ne spune chiar ea, în cele ce urmează:



Ce a contat când ai ales să fii în juriul „Vedeta familiei”?



Andreea Bălan: Ador copiii! Și eu, de multe ori, mă simt și mă port ca un copil. Și ador să îi vad cântând, performând melodii frumoase.



Totodată, cred că meseria de jurat mi se potrivește, deoarece eu sunt o jurată empatică și iubitoare.



Care crezi că sunt argumentele principale în favoarea formatelor de televiziune cu și pentru copii?



A.B.: Și eu am început să cânt la TVR, acum 30 de ani, la emisiunile pentru copii. Și pe mine m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi.



E frumos la urmărești copii talentați cum interpretează diferite momente muncite și să simți emoția și inocența lor.



E un spectacol diferit față de cele cu adulți.



„Împreună, orice-ar fi” este una dintre probele concursului „Vedeta familiei” (la aceasta probă fiecare concurent cântă alături de un membru din familie (mama, tata, frați). Tu cui i-ai face această declarație?



A.B.: Viitorului meu soț, Victor, și fetițelor mele, bine-nțeles.



Până acum, când ești jurat în acest family entertainment talent show de la TVR, cu siguranță ai fost tu în poziția de a fi jurizat în diferite concursuri, competiții muzicale. Ai vreo amintire plăcută / neplăcută din perioada când, copil fiind, ai întâlnit jurați aspri sau oameni cu suflet și vorbe bune care ți-au influențat parcursul?



A.B.: Cand eram micuță și am mers la concursuri pentru copii, am câștigat tot felul de premii care m-au impulsionat să merg mai departe.



Mai târziu, am câștigat și Dansez pentru tine, plus medalia de argint în Mexic, iar laudele juriului m-au ajutat mereu.



La rândul meu, și eu am foarte mare grijă la ce spun când jurizez copii, deoarece vreau să îi impulsionez pe cei mici și vorbele mele să îi ajute.



Ești o maestră a păcălelilor sau mai degrabă cea care cade în plasă? Povestește-ne o păcăleală a cărei protagonistă ai fost, în oricare din aceste două ipostaze.



A.B.: Nu cad în plasă aproape niciodată, deoarece am un self aware mare și, totodată, empatie, încât să nu fac altora ce nu îmi place mie.



„Vedeta familiei”, proiect care se bucură din ce în ce mai mult de interesul publicului iubitor de muzică și divertisment, începe difuzarea celui de-al 6-lea sezon. Copii talentați din toată țara, cu vârsta între 6 și 11 ani, s-au pregătit intens să facă față celor trei probe din concurs, probe dificile, la care participă și familiile. Concursul devine tot mai greu, din cauza - dar și datorită! - performanței la care au ajuns micii concurenți, toți dornici să plece acasă cu trofeul ediției, ce îi va califica la marea competiție din toamnă, Sezonul Campionilor.

