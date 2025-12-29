Top trei rețete ieftine, dar delicioase, pentru masa de Revelion

La final de an 2025, situația financiară a majorității românilor este foarte dificilă, cu inflație ridicată, prețuri tot mai mari și cu un orizont de 2026 în care se anunță dublări de taxe și impozite locale.

Conform unui sondaj, 63% dintre români își gestionează veniturile astfel încât să își poată plăti facturile, însă au puțini bani spre deloc puși deoparte pentru economii sau alte activități de recreere.

În aceste condiții, cumpărăturile și cheltuielile pentru masa de Revelion 2026 trebuie bine gestionate.

Trei rețete economice, dar foarte delicioase pentru masa de Revelion 2026

Prin urmare, vă propunem trei rețete economice, dar foarte delicioase pentru masa de Revelion.

Salata de Boeuf, varianta ieftină, dar sățioasă, gustoasă și nelipsita de la masa de sărbători, fie Crăciun, fie Revelion. Ai nevoie de următoarele ingrediente: morcovi, mazăre, castrveți murați, piept de pui (sau fără carne), maioneză. Prepar-o cu o zi înainte, pentru a economisi timp și pentru a se lega mai bine aromele.

Rulouri de clătite cu cremă de brânză și șuncă. Acestea arată festiv, perfecte pentru masa de Revelion, iar ingredientele nu costă mult. Modul de preparare este, de asemenea, simplu și rapid. Umple clătitele, rulează-le strâns și taie-le felii. Este un aperitiv rapid, festiv și elegant.

Friptură de pui la cuptor cu cartofi. Este ieftină, ușor de făcut și este pe placul tuturor. Ingredientele sunt următoarele: pulpe sau ciocănele de pui, cartofi, usturoi și diverse condimente. Pentru un gust mai festiv adaugă rozmarin sau boia afumată.

Cum se prepară Salata de Boeuf, varianta economică

Iată rețeta, pas cu pas:

Ai nevoie de 4-5 cartofi potriviți, 2 morcovi mari, 200 de grame de mazăre, 3-4 castraveți murați, 300 de grame de piept de pui, 200-250 de grame de maioneză, sare după gust, opțional zeamă de castraveți.

Spală cartofii și morcovii și fierbe-i în coajă, distinct, până se înmoaie. După ce îi lași să se răcească, curăță-i.

Prepară carnea. Fierbe pieptul de pui, în apă cu puțină sare. Lasă-l să se răcească și taie-l cubulețe mici. Apoi, taie ingredientele, respectiv morcovii, castraveții și cartofii în cuburi mici. Scurge bine mazărea.

Apoi, ajungem la pasul de a amesteca bine salata. Pune toate ingredientele într-un vas/bol mare, adaugă maioneză și amestecă ușor. Pune sare, dacă este nevoie, și adaugă zeamă de castraveți pentru un gust mai intens, mai festiv pentru masa de Revelion 2026.

Lasă salata la frigider, cel puțin 2-3 ore. O poți decora cu maioneză, felii de castravete sau morcov, după preferință. Pentru a economisi bani, poți face maioneză de casă din ou și ulei.

