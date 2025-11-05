Preparatul care imită perfect foie gras-ul, dar este 100% vegan: arată la fel, miroase la fel și are un gust incredibil!

Creatorii de conținut gastronomic spanioli propun o reinterpretare 100% vegetală a celebrului foie gras, iar rezultatul a devenit rapid viral printre iubitorii de mâncare sustenabilă.

Unul dintre simbolurile rafinamentului culinar francez, foie gras („ficat gras”), este și unul dintre cele mai controversate preparate din lume. Obținut din ficatul hipertrofiat al raței sau gâștii, acest produs este interzis deja în mai multe țări și orașe europene, din cauza practicilor considerate inumane implicate în procesul de producție.

În acest context, tot mai mulți bucătari și creatori culinari caută alternative care să reproducă gustul bogat, textura untoasă și aspectul rafinat al foie gras-ului tradițional, dar fără cruzime. Printre cei care au reușit se numără Melón Sin Jamón, un duo de creatori de conținut din Spania, cunoscuți pentru rețetele lor inovatoare și ușor de preparat.

Ei au împărtășit pe rețelele sociale una dintre rețetele incluse în cartea lor ¡Rico, vegano y exprés! („Delicios, vegan și rapid!”), descriind-o drept „ideală pentru sărbători, dar și pentru oricine iubește gustul foie gras și vrea o variantă etică și vegetală”.

„Arată ca foie gras, miroase ca foie gras și se întinde la fel”

Cei doi creatori spun că această rețetă i-a surprins chiar și pe cei care nu sunt vegani:

„Arată ca foie gras, miroase ca foie gras și se întinde la fel ca foie gras, dar singurul lucru pe care îl are în comun cu foie gras este că, atunci când îl guști, spui «fua, ce bun!»”, glumesc autorii.

Pentru a obține gustul și textura inconfundabilă, rețeta combină ciuperci, caju, condimente și drojdie nutrițională – un ingredient-cheie în bucătăria vegană, datorită gustului său ușor de brânză și a conținutului bogat de vitamine din grupa B.

Ingrediente pentru „foie gras” vegan

300 g ciuperci

o ceapă roșie

2 căței de usturoi

50 g caju (înmuiate în apă fierbinte timp de 15 minute)

o lingură sos de soia

2 linguri drojdie nutrițională

jumătate de linguriță cimbru uscat

jumătate de linguriță rozmarin uscat

jumătate de linguriță piper negru

2 linguri ulei de măsline extravirgin

Sare după gust

Pentru stratul de deasupra:

o linguriță margarină cu sare topită

un vârf de cuțit de curcuma

Cum se prepară - Rețeta pas cu pas

Gătiți ceapa într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, la foc mediu, până începe să se rumenească.

Adăugați usturoiul tocat și ciupercile și sotați până devin bine rumenite și își eliberează aroma intensă.

Deglazați tigaia cu un strop de vin alb și lăsați să fiarbă câteva minute, până se evaporă lichidul.

Transferați totul într-un blender, adăugați caju-ul, sosul de soia, drojdia nutrițională, condimentele și mixați până obțineți o textură fină, cremoasă.

Turnați compoziția într-un recipient mic și acoperiți cu stratul superior format din margarină topită amestecată cu curcuma – care îi dă acea nuanță aurie specifică foie gras-ului clasic.

Lăsați la frigider cel puțin o oră înainte de servire.

Se servește cel mai bine cu pâine prăjită, baghetă franțuzească sau biscuiți sărați.

Ciupercile - ingredientul minune

Dincolo de gustul bogat și textura lor cărnoasă, ciupercile sunt un adevărat concentrat de nutrienți. Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție, ele conțin puține calorii, dar sunt bogate în proteine și fibre, precum și în minerale esențiale precum fier, fosfor, magneziu, seleniu, potasiu și zinc. În plus, sunt o rară sursă vegetală de vitamina D și conțin vitaminele A, C și B.

Consumul regulat de ciuperci contribuie la menținerea unui sistem imunitar puternic, la reglarea glicemiei și la sănătatea cardiovasculară, datorită conținutului redus de grăsimi și a aportului mare de apă.