Clătite cu cremă de castane, iaurt și cacao

În rândurile următoare, vă prezentăm o rețetă care aduce împreună tradiția, simplitatea și rafinamentul: clătite franțuzești umplute cu cremă de castane, iaurt și cacao pudră, conform 20minutos.

Unul dintre modurile preferate de a savura castanele este sub formă de cremă de castane, un preparat simplu, ieftin și incredibil de gustos, perfect pentru a fi întins pe pâine prăjită, biscuiți sau, de ce nu, clătite. Iar clătitele, desert emblematic al gastronomiei franțuzești, devin o alegere excelentă pentru a transforma un ingredient modest într-o experiență culinară impresionantă.

Prepararea cremei de castane acasă nu necesită tehnici complicate și poate costa chiar mai puțin de 3 euro. Dacă doriți să dați un aer festiv meselor de toamnă, această rețetă este exact ce vă trebuie.

Cum se prepară clătitele cu cremă de castane, iaurt și cacao pudră

Înainte de toate, prima provocare este curățarea castanelor. Deși mulți o consideră o sarcină dificilă, câteva trucuri vă pot ușura munca. Trucul constă în crestarea lor și fierberea îndelungată, ceea ce permite pieliței să se desprindă mult mai ușor.

Odată pregătite castanele, procesul devine surprinzător de simplu: totul se transformă într-o cremă fină și aromată, ideală pentru umplerea clătitelor. Rețeta se potrivește perfect pentru micul dejun de weekend sau pentru o gustare de duminică după-amiază, în timp ce ascultați ploaia bătând în geam.

Ingrediente pentru clătite

2 ouă

100 g făină de grâu

100 ml lapte

Un praf de sare

Zahăr (după gust)

Esență de vanilie

Puțină apă

Iaurt (pentru decor)

Unt (pentru ungerea tigăii)

Cacao pudră

Ingrediente pentru crema de castane

un kg castane cu tot cu coajă

2 cuburi de supă de pui

Smântână

Apă

Ulei

Sare

Pașii rețetei: de la castane crude la un desert spectaculos

1. Prepararea cremei de castane

Începem prin a curăța castanele. Le crestăm, apoi le punem la fiert într-o oală mare cu apă, cele două cuburi de supă și sare. Fierberea lentă, timp de aproximativ două ore, permite fructelor să se înmoaie suficient încât să poată fi pasate ușor.

După ce fierberea s-a încheiat, adăugăm smântâna, un strop de ulei și încă puțină sare. Amestecăm energic pentru a obține o compoziție omogenă, apoi pasăm totul până la obținerea unei creme fine. Aceasta poate fi folosită imediat sau păstrată în frigider într-un borcan închis ermetic.

2. Prepararea clătitelor

Într-un bol, amestecăm făina, zahărul și un praf de sare. Adăugăm cele două ouă și încorporăm laptele treptat, amestecând cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. La final, aromatizăm cu două picături de esență de vanilie.

Încingem o tigaie, o ungem ușor cu unt și turnăm o cantitate mică de aluat, rotind tigaia pentru a acoperi uniform suprafața. Coacem clătita pe ambele părți până capătă o culoare aurie. Repetăm procesul până terminăm aluatul.

3. Asamblarea desertului

Fiecare clătită se unge cu un strat generos de cremă de castane. Se pliază sau rulează, apoi se decorează cu puțin iaurt și se presară cacao pudră. Rezultatul? Un desert aerat, fin, cu note subtile de vanilie, ciocolată și castane, o combinație care surprinde și încântă.

Proprietățile și beneficiile castanelor

Castanele nu sunt doar gustoase, ci și extrem de sănătoase. Conțin carbohidrați complecși, care oferă energie constantă și sunt o sursă excelentă de fibre, esențiale pentru o digestie corectă. Spre deosebire de alte fructe uscate, au un conținut redus de grăsimi, asemănător cerealelor.

Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție, castanele sunt bogate în antioxidanți benefici pentru sănătatea ochilor și conțin acid oleic, același tip de grăsime sănătoasă regăsit în uleiul de măsline, recunoscut pentru efectele sale protectoare asupra inimii.

Vitaminele din complexul B, abundente în castane, contribuie la susținerea sistemului nervos și la combaterea oboselii, ceea ce le transformă într-un aliment excelent pentru sezonul rece, când energia scade și organismul are nevoie de un plus de vitalitate.

Un desert de sezon, rafinat și accesibil

Clătitele cu cremă de castane, iaurt și cacao sunt un exemplu perfect de rețetă de toamnă care combină tradiția, simplitatea și gustul autentic. Cu ingrediente accesibile și pași ușor de urmat, această rețetă poate deveni rapid preferata familiei, fie pentru micul dejun, fie pentru o gustare reconfortantă într-o după-amiază de weekend.

O toamnă cu aromă de castane merită celebrată în fiecare bucătărie, iar aceste clătite sunt, fără îndoială, cea mai delicioasă invitație.