Tartă cu cremă Orujo: desertul spaniol care îi cucerește pe toți cei care îl încearcă

Tarta cu cremă de orujo a ajuns să fie un clasic în multe restaurante din Spania, fiind adesea comparat cu celebrele cheesecake-uri sau deserturile pe bază de ciocolată. Rețeta sa îmbină tradiția galiciană cu tendințele moderne în gastronomie, având la bază un ingredient aparte: crema de orujo, considerată una dintre băuturile reprezentative ale acestei regiuni.

Prepararea desertului nu este complicată și, asemenea unei tarte de ciocolată fără coacere, nu necesită cuptor. Totuși, are nevoie de cel puțin cinci ore de odihnă la frigider, o așteptare care, spun cunoscătorii, merită pe deplin.

Ce este crema de orujo

Ingredientul-vedetă al rețetei, crema de orujo, provine dintr-o băutură tradițională numită orujo sau aguardiente de orujo. Originile sale sunt vechi, existând documente care atestă existența sa încă din perioada arabă. Distilatul este popular mai ales în Galicia și Cantabria, unde este produs după metode transmise din generație în generație.

Un detaliu interesant este faptul că orujo stă la baza unei alte tradiții galiciene, queimada, băutura care, potrivit legendei, alungă spiritele rele atunci când este pregătită într-un ritual spectaculos.

Ingrediente pentru tarta cu cremă de orujo

Pentru prepararea prăjiturii sunt necesare:

biscuiți Maria

un pahar mic de unt topit

200 g cremă de piure (fructe de pădure)

100 g frișcă

zahăr

1-2 linguri de cremă de brânză

6 foi de gelatină

lapte

pudră de cafea

miere

Cum se prepară

Baza se obține prin zdrobirea biscuiților și amestecarea lor cu unt topit, apoi se așază într-o formă de copt și se presează bine.

Pentru cremă, se bate crema de brânză cu zahăr și se adaugă crema de fructe. Gelatina hidratată în lapte se încorporează în amestec, urmată de frișca bătută. Compoziția se toarnă peste stratul de biscuiți și se lasă la frigider pentru minimum cinci ore.

Înainte de servire, desertul poate fi decorat cu pudră de cafea și câteva picături de miere, pentru un plus de aromă.

Beneficiile cremei de brânză

Unul dintre ingredientele cheie, crema de brânză, aduce și beneficii nutriționale. Aceasta conține proteine, calciu, esențial pentru sănătatea oaselor și vitamina A, importantă pentru vedere. Totuși, specialiștii recomandă consumul cu moderație, având în vedere conținutul ridicat de grăsimi.

Crema de brânză este extrem de versatilă și poate fi folosită atât în preparate dulci, cât și sărate. Este un ingredient des întâlnit în bucătăriile moderne, fiind folosit la toasturi, sosuri sau chiar în deserturi sofisticate.

Potrivit FitiaApp, o porție de 15 g conține:

53 kcal

5,2 g grăsimi

0,8 g carbohidrați

0,9 g proteine

Tarta cu cremă de orujo nu este doar un desert savuros, ci și un simbol al culturii galiciene, reușind să îmbine tradiția cu modernitatea. Gustul său bogat și textura fină îl fac ideal atât pentru mesele festive, cât și pentru deserturile de zi cu zi, fiind o alegere care surprinde plăcut orice iubitor de gastronomie.