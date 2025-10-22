€ 5.0831
Data publicării: 23:59 22 Oct 2025

Rețetă de waffles sărate - gustarea perfectă pentru copii și adulți
Autor: Alexandra Curtache

waffles Foto: TikTok
 

Crocante la exterior și pufoase la interior, waffles-urile sărate devin noua senzație din bucătăriile românilor.

Se prepară ușor, sunt ideale pentru pachetul de școală sau de serviciu, dar și pentru un mic dejun consistent. În plus, rețeta este extrem de versatilă, poți adăuga sau elimina ingrediente în funcție de preferințele tale.

O rețetă simplă, cu ingrediente la îndemână

Waffles-urile sărate pot fi pregătite în doar câteva minute, cu ingrediente pe care oricine le are prin frigider. În varianta propusă, ai nevoie de:

  • 3 ouă
  • 200 g iaurt grecesc
  • 50 g unt topit
  • 4-5 linguri pline cu făină
  • 30 g ceapă roșie tocată mărunt
  • 50 g ardei
  • 30 g măsline
  • 100 g mușchi file afumat
  • 150 g brânză + cașcaval ras
  • mărar proaspăt

Tot ce trebuie să faci este să amesteci ouăle cu iaurtul, untul și făina până obții o compoziție omogenă, cu o consistență asemănătoare celei din clipurile culinare populare de pe rețelele sociale. Apoi, adaugă legumele, brânzeturile și carnea afumată. Coace-le în aparatul de waffles până devin aurii și crocante. 

Dulci sau sărate? Le poți personaliza după pofta de moment

Cei care preferă gustul dulce pot transforma rapid rețeta. Este suficient să adaugi îndulcitorul preferat, fructe confiate sau proaspete, nuci, alune, fulgi de ciocolată sau alte ingrediente care îți plac.

Pentru o variantă mai sănătoasă și plină de legume, poți adăuga dovlecel ras, cartofi, morcovi, porumb, spanac sau chiar broccoli tocat fin. Rețeta permite orice combinație, atâta timp cât păstrezi o consistență potrivită a aluatului, nici prea lichidă, nici prea groasă.

Gustări perfecte pentru orice moment al zilei

Waffles-urile sărate pot fi servite simple, cu o salată de crudități, sau alături de un sos de iaurt, ketchup, muștar ori guacamole. Sunt ideale pentru micul dejun, pachetul copiilor la școală, pauza de prânz la birou, ori chiar pentru un brunch de weekend în familie.

Se pot păstra câteva zile la frigider, iar pentru o textură crocantă, este suficient să le reîncălzești câteva minute în toaster sau la cuptor.

Libertatea de a improviza în bucătărie

Unul dintre marile avantaje ale acestei rețete este libertatea pe care o oferă. Poți schimba ingredientele în funcție de sezon, de ce ai prin frigider sau de preferințele familiei. Mai mult, poți transforma rețeta într-o variantă vegetariană, renunțând la mușchiul file și adăugând mai multe legume sau tofu.

Pentru un plus de savoare, poți experimenta cu condimente, busuioc, oregano, usturoi granulat, chimen sau piper aromat. Fiecare combinație dă un gust nou, unic.

O idee practică și delicioasă pentru întreaga familie

Rețeta de waffles sărate a devenit rapid virală în mediul online datorită rapidității, aspectului apetisant și gustului bogat. Este o alternativă excelentă la clasicele sendvișuri, fiind mai nutritivă și mai sățioasă.

Indiferent dacă alegi varianta sărată, dulce sau vegetariană, aceste waffles pot deveni gustarea preferată a întregii familii. Tot ce îți trebuie este puțină imaginație și pofta de a găti ceva nou.

