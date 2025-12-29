€ 5.0920
DCNews Lifestyle Retete Pune Coca-Cola când prepari puiul la cuptor. Trucul genial al bucătarilor
Data publicării: 20:06 29 Dec 2025

Pune Coca-Cola când prepari puiul la cuptor. Trucul genial al bucătarilor
Autor: Ioana Dinu

pui la cuptor pexels-rafaela-freire-2148880808-31206454 Pui la cuptor / Fotografie de la Rafaela Freire: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/barbat-care-serve-te-pui-proaspat-prajit-la-o-adunare-31206454/
 

Vei găti pui de Revelion? Poate că nu dacă ești superstițios.

Dar dacă nu ții cont de tradiții, probabil vei pregăti pui la cuptor. Dacă alegi această opțiune, trebuie să ții cont cont că pregătirea presupune cunoașterea anumitor trucuri de la bucătari cu stele Michelin.

Jordi Cruz, care este și jurat la MasterChef Spania, a explicat pe rețelele sale sociale cum să faci un pui la cuptor, de casă, perfect. A vorbit despre un truc practicat de unele persoane, care implică folosirea Coca-Cola sau, cum spune el, a „băuturii răcoritoare de tip Cola”.

Adăugarea acestei băuturi răcoritoare în rețeta de pui la cuptor „nu e o idee rea” deoarece zaharurile pe care le conține ajută la glazurarea ingredientului principal.

Jordi Cruz, despre folosirea Coca-Cola la puiul la cuptor


„Știu că mulți aveți un concept ciudat despre Coca-Cola”, a zis chef-ul în videoclip. Jordi Cruz a spus că această băutură „va glazura” ingredientul principal: „Zaharurile vor face ca puiul să fie foarte crocant”.

Nu este prima dată când auzim despre folosirea unor astfel de produse la gătitul puiului la cuptor. Jordi Roca, de la restaurantul El Celler de Can Roca, cu trei stele Michelin, a împărtășit pe rețelele sale sociale o rețetă similară. El a folosit o doză de bere.

La prepararea puiului la cuptor, condimentele îi oferă un plus de prospețime. Două ingrediente care nu pot lipsi sunt rozmarinul și lămâia. Primul dă rețetei un gust tradițional, iar al doilea este ideal pentru a împiedica uscarea puiului și pentru a-l face mai suculent. De asemenea, se poate adăuga boia dulce, un condiment pe care acest bucătar îl recomandă pe rețelele sale sociale.

