Sanatate

DCNews Sanatate Mănânci „pomana porcului”? Medicul Doru Negru e de acord, dar are o recomandare
Data actualizării: 22:36 19 Dec 2025 | Data publicării: 22:36 19 Dec 2025

EXCLUSIV Mănânci „pomana porcului”? Medicul Doru Negru e de acord, dar are o recomandare
Autor: Anca Murgoci

oameni la pomana porcului Oameni la „pomana porcului”
 

Spunem „pomana porcului” și avem apă în gură.

Fie că ținem post, fie că nu ținem post, când vine vorba de „pomana porcului”... oameni suntem. Nu este creștinește, când e post, să mâncăm „pomana porcului”, dar cu poftele este greu să ne punem. Așadar, ce facem de „pomana porcului”? Cum ar trebui să mâncăm fără să ne îngrășăm? 

Doru Negru: Putem mânca ce ne dorim, dar atenție! Cantitează contează 

Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, a spus că putem mânca ce ne dorim, dar atenție! Cantitează contează. Adică putem să mâncăm carne în untură, cârnați, slănină, lebăr, tobă etc, dar atenție! Să nu depășim 100 de grame. În cazul în care suntem alergători de performanță... putem depăși numărul de grame. Dar dacă suntem sedentari și singura noastră plimbare este acasă - mașină - serviciu și înapoi, atunci da, asta este realitatea: nu ar trebui să depășim 100 de grame de alimente din „pomana porcului”.

Doru Negru, despre „pomana porcului”:  Atâta ai alergat, atâta mănânci!

„Mi-a zis un pacient că s-a îngrășat pentru că a fost Crăciunul. A fost pomana porcului. I-am zis bine că s-a dus la pomana porcului, dar că trebuia să se comporte omenește. Evident că mănânci carne prăjită în untură, slănină, lebăr, tobă, caltaboș, dar în total să fie 100 de grame! Atâta ai alergat, atâta mănânci! Eu nu te întreb ce ai mâncat, te întreb cât ai mâncat. Acest cât este îngrozitor. Nu există altă soluție... nu merge altfel”, a zis  Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Truc ieftin și la îndemâna oricui pentru a mânca mai puțin. Medicul Doru Negru: Cea mai bună botniță cu putință 

Comentarii

