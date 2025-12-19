Tradiții de Ignat, pe 20 decembrie. De ce se taie porcul în această zi și cine a fost Sf. Ignatie

Pe 20 decembrie, românii sărbătoresc ignatul, una dintre cele mai importante zile din calendarul tradițional, strâns legată de pregătirile pentru Crăciun.
Când spui "tradiții de ignat", este sinonim cu sacrificarea porcului. Acest ritual vechi este de secole, ba chiar transmis din generație în generație.
Ignatul este considerat "pragul" între vechi și nou, între anul care se încheie și Nașterea Domnului. În credința populară, această zi are rol de purificare și belșug, fiind momentul în care gospodăria se pregătește nu doar material, ci și spiritual pentru Crăciun.
În popor se spune că porcul dacă nu este tăiat în ziua de Ignat, acesta nu se mai îngrașă sau "visează cuțitul", semn rău pentru gospodari.
Citește și: Când se împodobește bradul de Crăciun, conform tradiției
Tăierea porcului pe 20 decembrie este una dintre cele mai cunoscute tradiții de Ignat. În creștinismul popular porcul devine animalul sacrificat pentru a asigura hrana, prosperitate și protecție familiei pe parcursul iernii.
Copiii sunt unșipe frunte cu sângele porcului pentru sănătate și noroc
Gospodarii fac "pomana porcului", prima masă împărțită cu familia și prietenii
Femeile nu lucrează pentru a evita bolile sau ghinionul
În noaptea de Ignat se crede că oamenii pot avea vise prevestitoare
Din punct de vedere religios, Ignatul îl sărbătorește pe Sfântul Ignatie Teoforul, episcop al antiohiei, martir creștin din secolul al II-lea. Acesta a fost unul dintre primii părinți ai Bisericii și a murit ca martir la Roma, fiind aruncat la fiare pentru credința ta.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu