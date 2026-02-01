€ 5.0961
DCNews Stiri Rezultate SONDAJ DCNews despre accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Peste 6800 de voturi și 300 de răspunsuri scrise
Data actualizării: 00:03 02 Feb 2026 | Data publicării: 17:30 01 Feb 2026

EXCLUSIV Rezultate SONDAJ DCNews despre accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Peste 6800 de voturi și 300 de răspunsuri scrise
Autor: Roxana Neagu

sondaj dcnews retele sociale minori Întrebare deschisă DCNews.ro

Ar trebui ca și România să interzică sau să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale?

Interzicerea sau măcar restricționarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale din România devine tot mai necesară, în contextul unor tragedii recente, unor crime, comise de copii minori. Raed Arafat, șeful DSU, a adus acest aspect pe agenda publică sâmbătă, când DCNews a demarat un sondaj în acest sens, cantitativ, dar și o întrebare deschisă pe pagina de Facebook DCNews. 

Sondajul a înregistrat 6880 de voturi. Se poate vota o singură dată/IP și doar de către cei care doresc. Dacă sondajul nu primește răspuns și este închis, cititorul nu mai poate reveni pentru a vota. 

Pe pagina de Facebook DCNews, subiectul a fost unul de interes, internauții oferind nu mai puțin de 300 de răspunsuri scrise

Vă invităm să citiți și: 

Raed Arafat cere interzicerea accesului la rețelele sociale a copiilor sub 16 ani din România, după cazurile șocante din Cenei și Târgu Mureș

Din Australia până în Europa: Cum au interzis/restricționat alte țări accesul copiilor la rețelele sociale 

 

Sondaj DCNews: 86% din răspunsuri vor interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale

Cititorii DCNews au fost întrebați dacă ar trebui interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. 86% au răspuns ”da”- 5908 voturi, 14% au răspuns ”nu”- 974 voturi. 

Sondaj DCNews retele sociale

Sondaj DCNews retele sociale 2

Pe Facebook, cele mai multe răspunsuri au fost cu ”da”, existând și răspunsuri argumentate: 

  • Dacă vrem să avem o societate sănătoasă cu niște adulți normali la cap, DAAAAAAA și să se interzică și expunerea excesivă a copiilor pînă la o anumită vârstă. Nu e normal ca părinții să facă bani de pe urma expunerii copiilor...

  • În momentul de față ar trebui pentr ca la ce se întâmplă în zilele noastre e copleșitor în rândul tinerilor. 

  • Da, minimum 12 clase, nu conturi false, nu pseudonime! 

Mai întâi educați copiii! - argumentul celor care spun ”nu”

Alții, în număr mult mai mic, au răspuns negativ, de asemenea, argumentând: ”Nu! Interdicția unui lucru accentuează uzanța lui! Educația e cheia!”, ”Nu aceasta este soluția, trebuie să fie educați corespunzător, noi luăm din afară numai prostii”, ”Ar fi bine că întâi copii să fie educați acasă în familie bunul simț și respectul ... după tot felul de interdicții”, ”Nu, doar supravegheați de părinți!”

Unii cred că o astfel de interdicție ”Ar fi la fel ca interdicția de a vinde alcool și tutun celor sub 18 ani. Pur formală, decizie la alibi”. 

Părerile sunt pro și contra, dar sunt și români care se situează undeva la mijloc, considerând că ar trebui să existe un echilibru, pe lângă educație și comunicarea părinte - copil. Însă interes față de acest subiect vedem că există și este încă o ”rană” a României - și nu numai. 

sondaj
dcnews
retele sociale
