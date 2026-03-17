DCNews Stiri China reacționează dur în urma sancţiunilor UE împotriva a două companii chineze
Data actualizării: 14:25 17 Mar 2026 | Data publicării: 14:19 17 Mar 2026

China reacționează dur în urma sancţiunilor UE împotriva a două companii chineze
Autor: Elena Aurel

china si uniunea europeana steaguri Sursa foto: Freepik, @tsyhun

China a reacționat dur în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană împotriva a două companii chineze.

China a calificat marţi drept "ilegale" sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) împotriva a două companii chineze acuzate de atacuri cibernetice asupra infrastructurii şi a zeci de mii de dispozitive, solicitând Bruxellesului să "îşi rectifice acţiunile", relatează AFP şi Agerpres. 

Într-un comunicat publicat luni, Consiliul UE a acuzat Integrity Technology Group, o companie cu sediul în China, că "a furnizat produse utilizate pentru a infiltra şi accesa dispozitive" în Europa şi în alte părţi ale lumii.

Între 2022 şi 2023, cu sprijinul tehnic şi material al companiei, peste 65.000 de dispozitive ar fi fost piratate în şase state membre, conform comunicatului.

La rândul său, Anxun Information Technology, de asemenea cu sediul în China, ar fi "furnizat servicii de hacking care vizau infrastructura critică şi funcţiile esenţiale ale statelor membre şi ale unor ţări terţe", conform comunicatului.

Reacția dură a Chinei

Uniunea Europeană a impus, de asemenea, sancţiuni asupra celor doi co-fondatori chinezi ai Anxun, Chen Cheng şi Wu Haibo.

Cetăţenilor şi companiilor din UE li se interzice acum să furnizeze fonduri acestor companii, iar celor doi fondatori chinezi li se interzice "intrarea pe teritoriul UE sau tranzitarea acestuia".

"China se opune ferm sancţiunilor unilaterale şi ilegale impuse de UE împotriva entităţilor chineze", a răspuns marţi Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

"China îndeamnă UE să îşi rectifice acţiunile şi să adopte o atitudine responsabilă şi constructivă pentru a păstra, împreună cu ea, pacea, stabilitatea şi prosperitatea spaţiului cibernetic", a subliniat el în timpul unei conferinţe de presă obişnuite.

Regatul Unit a sancţionat încă din decembrie Integrity şi Anxun pentru atacuri cibernetice pe care le-a considerat "iresponsabile". 

