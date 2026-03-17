Cum s-a adaptat UE la imprevizibilitatea lui Donald Trump: Kaja Kallas, detalii din culise

Uniunea Europeană a început să se adapteze la imprevizibilitatea Statelor Unite la un an după ce preşedintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă, a declarat marţi şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, într-un interviu pentru Reuters.

"Desigur, suntem aliaţi cu America, dar nu înţelegem cu adevărat mişcările lor recente", a afirmat Kallas.

"Cred că este destul de clar după acest an că cuvântul pe care trebuie să-l luăm în considerare este imprevizibilitatea. Aşa că acum suntem mai calmi, pentru că ne aşteptăm ca lucruri imprevizibile să se întâmple tot timpul, şi le luăm aşa cum sunt, ne răcorim, suntem calmi şi ne concentrăm", a adăugat ea.

"Suntem dispuşi să investim şi în relaţia noastră din cadrul parteneriatului transatlantic, care a fost supus unor presiuni mari. Dar este nevoie de doi pentru a dansa tango. Fiecare relaţie are două faţete. Aşadar, haideţi să analizăm lucrurile pe care le putem face împreună. Iar dacă participarea noastră este necesară într-un caz sau altul, ne aşteptăm să fim consultaţi", a detaliat Kallas.

Poziția UE privind conflictul din Orientul Mijlociu

În legătură cu războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului, Kallas a afirmat că "principala preocupare a ţărilor europene este că nu am fost consultaţi cu privire la începerea acestui război; de fapt, dimpotrivă. Au fost mulţi europeni care încercau să convingă SUA şi Israelul să nu înceapă acest război".

În privinţa apelului făcut de Donald Trump către aliaţi de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, şefa diplomaţiei europene a subliniat că nu crede că "uşa este închisă".

"Deocamdată, statele membre nu au dorinţa de a schimba mandatul acestei operaţiuni, mai ales pentru că Marea Roşie este încă importantă la rândul său. Aşadar, nimeni nu este pregătit să-şi pună poporul în pericol în Strâmtoarea Ormuz", a afirmat ea.

"Trebuie să găsim modalităţi diplomatice pentru a menţine această situaţie deschisă, astfel încât să nu avem o criză alimentară, o criză a îngrăşămintelor, o criză energetică în lume", a adăugat Kallas.

Țările UE nu sunt dispuse să normalizeze relațiile cu Rusia, afirmă Kaja Kallas

În altă ordine de idei, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate a mai declarat că ţările blocului comunitar nu sunt dispuse să revină la relaţiile obişnuite cu Rusia, pe fondul creşterii preţurilor la energie în urma războiului dus de SUA şi Israel împotriva Iranului.

"Nu văd această dorinţă. Iar când vorbim cu Rusia, desigur, cel mai important lucru este să ne punem de acord mai întâi asupra subiectului despre care vrem să discutăm cu ei. Pentru că, dacă ne întoarcem la normal, vom avea mai multe astfel de situaţii, mai multe războaie. Am mai văzut asta înainte, aşa că trebuie să fim foarte vigilenţi şi să nu dăm Rusiei ceea ce îşi doreşte, pentru că apetitul lor nu va face decât să crească", a afirmat Kallas.