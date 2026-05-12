€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371
 
DCNews Politica „O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Data publicării: 12 Mai 2026

„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Autor: Loredana Iriciuc

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București Imagine cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA l-a București. Foto: Agerpres

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a criticat dur deciziile și direcția actuală a Partidul Național Liberal, vorbind despre greșeli majore, lipsă de reacție și chiar despre un guvern pe care îl consideră „infiltrat”.2

Fostul ambasador american a spus la B1 TV că problemele actuale au pornit din momentul în care PNL a fost obligat să intre într-o coaliție pe care mulți alegători liberali nu au acceptat-o.

„Din păcate, PNL nu a avut destule voturi și a trebuit să intre într-o coaliție”, spune Zuckerman.

În analiza sa, fostul diplomat lasă să se înțeleagă că această slăbire a partidului a permis apariția unor tensiuni interne și a unor conflicte care au afectat credibilitatea formațiunii.

„Domnul Bolojan a spus: `nu! eu mă duc și iau și PNL-ul`. A spus că a deranjat pe unii de la alte partide și alți oameni de afaceri. Ce înseamnă asta? Că el e singurul de la PNL care i-a deranjat? El încearcă să spună că ăștia nu sunt capabili? Că partidul PNL nu e capabil? Să iasă ei să spună: `nu suntem capabili`. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu oamenii care sunt reprezentați de PNL, oameni de centru-dreapta în România. Unde sunt?, continuă Zuckerman.

Tonul este extrem de dur și arată că fostul ambasador privește actualele tensiuni ca pe un semn al unei crize mai adânci în interiorul partidului. 

CITEȘTE ȘI: Predoiu, întâlniri-cheie în SUA. Zuckerman: E primul pas spre o relație mai puternică cu America

Adrian Zuckerman: „Dacă aș vedea așa o porcărie, nu știu dacă aș rămâne”

Fostul ambasador american a continuat și a vorbit despre propria reacție dacă s-ar afla în locul membrilor sau susținătorilor partidului.

„Dacă aș vedea așa o porcărie care se întâmplă acum, eu nu știu dacă aș rămâne”, spune diplomatul.

VEZI ȘI:  Zuckerman: „Dacă jignesc, asta e, trebuie să fie jignit! Făcusem un aranjament cu Guvernul” Ce a urmat? „O rușine”

„Guvernul e infiltrat”

„Guvernul e infiltrat, în opinia mea. Eu am spus asta înainte. Sunt n motive pentru asta”, spune Zuckerman.

În finalul intervenției, Adrian Zuckerman a criticat modul în care Ilie Bolojan a gestionat relația cu celelalte partide aflate la guvernare.

„Ca PNL să iasă de la acest guvern pe motiv că liderul de azi, domnul Bolojan, nu a vrut să facă un consens cu liderii de la partidele alea e o enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut, conchide fostul ambasador.

CITEȘTE ȘI: Statul român își sabotează proiectele strategice - 13 ani pentru ce ar fi trebuit să dureze 2. Zuckerman: Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian zuckerman
pnl
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 51 minute
Alertă în Sibiu: Copil de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Zeci de polițiști și jandarmi participă la căutări
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Descoperire macabră în Buzău: Femeie de 55 de ani, găsită într-o baltă de sânge în casă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ora la care joacă Sorana Cîrstea împotriva Jelenei Ostapenko, în sferturi la Roma
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Noi contre între Bolojan și Olguța Vasilescu: „Doamna Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă”/ „Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 35 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close