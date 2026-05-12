„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL

Fostul ambasador american a spus la B1 TV că problemele actuale au pornit din momentul în care PNL a fost obligat să intre într-o coaliție pe care mulți alegători liberali nu au acceptat-o.

„Din păcate, PNL nu a avut destule voturi și a trebuit să intre într-o coaliție”, spune Zuckerman.

În analiza sa, fostul diplomat lasă să se înțeleagă că această slăbire a partidului a permis apariția unor tensiuni interne și a unor conflicte care au afectat credibilitatea formațiunii.

„Domnul Bolojan a spus: `nu! eu mă duc și iau și PNL-ul`. A spus că a deranjat pe unii de la alte partide și alți oameni de afaceri. Ce înseamnă asta? Că el e singurul de la PNL care i-a deranjat? El încearcă să spună că ăștia nu sunt capabili? Că partidul PNL nu e capabil? Să iasă ei să spună: `nu suntem capabili`. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu oamenii care sunt reprezentați de PNL, oameni de centru-dreapta în România. Unde sunt?”, continuă Zuckerman.

Tonul este extrem de dur și arată că fostul ambasador privește actualele tensiuni ca pe un semn al unei crize mai adânci în interiorul partidului.

Adrian Zuckerman: „Dacă aș vedea așa o porcărie, nu știu dacă aș rămâne”

Fostul ambasador american a continuat și a vorbit despre propria reacție dacă s-ar afla în locul membrilor sau susținătorilor partidului.

„Dacă aș vedea așa o porcărie care se întâmplă acum, eu nu știu dacă aș rămâne”, spune diplomatul.

„Guvernul e infiltrat”

„Guvernul e infiltrat, în opinia mea. Eu am spus asta înainte. Sunt n motive pentru asta”, spune Zuckerman.

În finalul intervenției, Adrian Zuckerman a criticat modul în care Ilie Bolojan a gestionat relația cu celelalte partide aflate la guvernare.

„Ca PNL să iasă de la acest guvern pe motiv că liderul de azi, domnul Bolojan, nu a vrut să facă un consens cu liderii de la partidele alea e o enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”, conchide fostul ambasador.

