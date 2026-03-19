Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget

PSD și PNL sunt la cuțite din cauza bugetului. 1,1 miliarde de lei par a pune Guvernul Bolojan pe butuci. PSD-ul nu vrea să audă de un buget pe anul 2026 fără ajutoarele pentru pensionari și persoane vulnerabile. PNL-ul ridică din umeri. De două ori, astăzi, a picat la vot amendamentul PSD. Dar social-democrații o spun clar și răspicat: nu avem amendament, nu avem buget.

Cine câștigă din această încrâncenare? Unii spun că atât PSD, cât și PNL vor să piardă guvernarea. De fapt, câștigătorul ar fi cel care pierde guvernarea aparent nu din vina lui. Nici unul, nici altul nu riscă să fie vinovat de prăbușirea Guvernului României într-un moment politic și economic atât de complicat.

Și totuși, cine câștigă cu adevărat? În fapt, la guvernare este un partid, USR, în altă dăți vocal, dar care astăzi tace mâlc. Din când în când, mai are o zbatere la adresa PSD-ului, însă astăzi prea puțin vizibilă. Este USR un câștigător? Sigur nu pierde.

Un alt partid care chiar avea nevoie să marcheze este AUR. După ce s-a distanțat de propria credință americănească, prin poziția față de baza de la Mihail Kogălniceanu, partidul lui George Simion chiar avea nevoie de această victorie. Astăzi, parlamentarii săi au făcut act de prezență, dar au ales să nu voteze. Au existat plângeri în ce-i privește din ambele tabere - PSD și PNL. Pe de-o parte, PNL a acuzat jocuri de culise, de cealaltă parte Sorin Grindeanu vorbește despre noua ordine, cu PNL și AUR în coaliția de guvernare. Cert e un singur lucru: AUR este văzut public drept partidul care a păcălit PSD astăzi. Și, indiferent dacă a fost sau nu așa, aceasta este victoria de care avea nevoie.