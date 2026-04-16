Jocul de culise PSD - AUR dacă nu pleacă Ilie Bolojan din Guvern. Riscul moțiunii de cenzură

Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că premierul Ilie Bolojan nu va demisiona, după un posibil ultimatum de 3 zile pe care PSD i l-ar putea da. Amintim că pe data de 20 aprilie, PSD va decide, într-o consultare internă, dacă rămâne sau nu în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Un om care-și ține cuvântul

”Pleacă singur premierul Ilie Bolojan sau îl ajută alții să plece?”, a întrebat moderatorul Claudiu Giurgea.

”Domnul Bolojan nu demisionează. Ne-a anunțat oficial și este un om care vrea să își facă faima că își ține cuvântul. Când a spus omul că taie, a tăiat. Când a spus că nu pleacă, n-a plecat. Deci, nu pleacă nicăieri domnul Bolojan. Presupunând că PSD își duce planul până la capăt, îi dă 3 zile ultimatum, după care miniștri PSD demisionează, se numesc miniștri interimari pe funcțiile respective. De exemplu, de la Interne, interimarul devine interimar și la Justiție, pentru că sunt apropiate domeniile. Doamna Țoiu poate că va fi interimară și la Muncă, altcineva interimar și la Agricultură, timp de 45 de zile, timp în care Guvernul are toate prerogativele, toate puterile, dă Ordonanță de Urgență, nu are nicio problemă”, a subliniat Bogdan Chirieac.

De ce nu ar putea vota PSD moțiunea de cenzură depusă de AUR

”Dacă va fi moțiune de cenzură, ea poate fi depusă doar de PSD și AUR. Cele două partide au suficiente voturi. Moțiunea de cenzură o poți semna tu, ca parlamentar, o singură dată pe sesiune.

AUR mă îndoiesc că are voturile necesare singur, iar PSD nu poate vota moțiunea de cenzură a AUR. Dacă s-ar întâmpla asta, Guvernul Bolojan ar fi dat jos de AUR și PSD. PSD ar fi, atunci, remorca AUR, ei având și electorat interșanjabil. Prin urmare, PSD ar trebui să vină cu propria moțiune de cenzură, dar nu știm dacă AUR are interes să voteze moțiunea PSD. AUR are interesul ca PSD să voteze moțiunea AUR și nu invers. Și aici este un joc politic important. Dar dacă nu se întâmplă lucrul acesta, Guvernul rămâne bine mersi. Se poate depune o moțiune de cenzură pe o sesiune, de un partid cu un număr de parlamentari, semnată de cel puțin 25% din parlamentari. În caz contrar, nu se poate depune moțiunea.

Și vine vara, iar onorabilii parlamentari, la câtă muncă ne-au servit și cât de patrioți au fost (n.red. ironie), intră în iulie-august în concediu. Și vine septembrie și vom mai vedea ce se întâmplă”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.