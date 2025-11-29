€ 5.0906
DCNews Politica A interzis Fritz colindele lui Gyr de Crăciun? Controversă în Timișoara. Chirieac: Nu tu ai votat așa?
Data actualizării: 15:11 29 Noi 2025 | Data publicării: 14:44 29 Noi 2025

A interzis Fritz colindele lui Gyr de Crăciun? Controversă în Timișoara. Chirieac: Nu tu ai votat așa?
Autor: Andrei Itu

dominic fritz usr timisoara primar Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres
 

Interzicerea colindelor lui Radu Gyr, la Timișoara, stârnește tensiuni și controverse în societatea civilă, dar și în jurul primarului Dominic Fritz.

Conducerea Filarmonicii Banatul a hotărât să elimine din programul concertului de Crăciun două lucrări compuse pe versurile lui Radu Gyr. Primarul Dominic Fritz a fost acuzat că el a ordonat interzicerea colindelor.

USR și două momente controversate cu Ionuț Moșteanu și Dominic Fritz

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la România TV, despre un ”atac la identitatea noastră națională”, prin două momente controversate, în care au fost implicați actori de frunte din USR. Este vorba despre cazul lui Ionuț Moșteanu, filmat în timp ce bea cafea, deşi, se intona imnul României la Palatul Parlamentului, dar și cazul cenzurii colindelor lui Radu Gyr de la Timișoara, girat, probabil, de către primarul Dominic Fritz.

”Haideți să ne asumăm acest lucru!”

”Presupun că domnul Fritz a interzis cele două colinde, fiindcă Radu Gyr a fost un poet legionar și mișcările legionare sunt acum condamnate de legile din România. În același timp, domnul Dominic Fritz, care interzice colindele, este ales, are al doilea mandat de primar în Timișoara. Haideți să ne asumăm lucrurile astea. România este colonie cu acordul poporului român, deoarece întâi votăm, cu talpa piciorului și apoi ne întrebăm de ce pățim ceea ce pățim.

Haideți să ne asumăm acest lucru! Domnul Dominic Fritz este, din punctul meu de vedere, la fel de român, ca și orice alt român, din această țară. Are cetățenie, vorbește perfect limba română” remarcat Bogdan Chirieac.

”Are de puțin timp cetățenia română. Este un cetățean neamț, care a venit în România și poate nu îi plac tradițiile noastre”, a intervenit moderatoarea Laura Duță.

”Și ne trezim că ne conduce USR-ul cu 10%, care a pus bocancul pe grumazul țării...”

”Puteți să considerați și asta. Dar, din punctul meu de vedere, este un cetățean cu drepturi egale, a obținut cetățenia și e cetățean român, ales și validat de românii din Timișoara, mai multe mandate. Și dânsul a hotărât ca două colinde foarte populare să fie interzise, pe motiv că Radu Gyr a fost legionar.

Și ne trezim că ne conduce USR-ul cu 10%, care a pus bocancul pe grumazul țării și spunem: Uite, domnule, ce ne fac ăștia? Păi, dar nu tu ai votat așa?”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

Fritz neagă implicarea în cenzurarea colindelor, dar spune că nu ar fi fost o alegere potrivită

Amintim că primarul Dominic Fritz a negat că ar fi avut vreo implicare directă în interzicerea colindelor. El a calificat acuzațiile ca fiind false. De asemenea, Dominic Fritz a susținut că repertoriul Filarmonicii este stabilit de instituție, nu de primar, însă consideră că versurile lui Radu Gyr nu sunt o “alegere potrivită” pentru un concert de Crăciun, în contextul istoric în care ne aflăm.

Vezi și - Fritz a primit bani în campanie de la un USR-ist, apoi i-a aprobat PUZ-ul proiectului imobiliar

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
dominic fritz
radu gyr
ionut mosteanu
colinde craciun
timisoara
cenzura
