Reacții dure după ce Fritz a ”apărat-o” pe Gîrbea, ”cumnata lui Drulă” numită de Bolojan secretar de stat

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat, joi, la Guvern, despre cumnata lui Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei, Alina Gîrbea, numită secretar de stat în MIPE. Deși a fost numită chiar în ministerul său, prin decizia premierului Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru a răspuns: ”Nu e rolul meu să fac investigații”.

”Am primit-o azi dimineață doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu e rolul meu să fac investigații cu privire la orice aspecte legate de viața ei personală. Vă asigur că instituționala întrunește toate condițiile având în vedere CV-ul și capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de secretar de stat” a completat ministrul Pîslaru.

Cine este Alina Gîrbea

Alina Gîrbea o înlouiește în funcție pe Luminița Zezeanu, susținută de PSD și numită în 2023, prin decizia lui Marcel Ciolacu. Ilie Bolojan a semnat miercuri eliberarea din funcție a Luminiței Zezeanu și a numit-o pe Alina Gîrbea, cumnată a lui Cătălin Drulă, în 2024, candidată- fără succes- a USR la alegerile europarlamentare.

La nivel personal, Alina Gîrbea este sora soției lui Cătălin Drulă. Profesional, este expertă în politici europene, absolventă de ştiinţe politice, la secţia engleză la Universitatea Bucureşti (2007). Are un master în afaceri europene de la Sciences Po Paris (2009). Timp de 14 ani a ocupat diferite funcții în Comisia Europeană, Parlamentul European și în Comitetul Economic şi Social European.

”Trebuie neapărat să fie a cuiva”

Informația s-a transformat în scandal odată cu ieșirea nervoasă a lui Dominic Fritz. El a declarat că el a propus-o pe Alina Gîrbea pentru funcția pe care astăzi o ocupă în MIPE. El s-a declarat mândru pentru numirea Alinei Gîrbea, pe care a identificat-o drept ”colega mea” și a acuzat atacurile cu privire la relația de rudenie cu Cătălin Drulă: ”Nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relație de rudenie cu Cătălin Drulă. Soț, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relație cu un bărbat. Exact asta se întâmplă acum cu Alina. O profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internațională. A lucrat cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloș, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit. Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie a cuiva” a reacționat Dominic Fritz.

”Singura onestă a fost Elena Lasconi”

Reacțiile la poziția lui Dominic Fritz nu au întârziat să apară. Ei, USR-ul, în integralitate, fiind acuzați că fac fix ceea ce acuzau că fac PSD sau PNL, respectiv își numesc oamenii pe unde pot, în funcții, în aparatul de stat:

”Nu, mă, nu faptul ca e femeie o descalifică și îi acuza de misoginism pe cei care critica această numire. Ci tocmai descrierea pe care tocmai i-ați făcut-o, asocierea și relațiile cu cei care până să ajungă la putere condamnau numirile fix pe bază de relații de putere”

”Domnule Fritz, deci dacă relația de rudenie cu domnul Drulă s-a încheiat, s-au evaporat instant și amintirile, și loialitatea, și orice urmă de influență? Așa funcționează magia în politică – tai legătura pe hârtie și gata, totul devine imaculat? Interesantă viziune… aproape la fel de credibilă precum ‘meritele’ invocate doar după ce apar funcțiile”

”Cred că era mai bine să vă abțineți! Vă faceți că nu înțelegeți despre ce este vorba. Faceți exact ceea ce făceau adversarii dumneavoastră politici și chiar ați reușit să îi depășiți”

”Aaa, la Elena Lasconi nu era misoginism când v-ați adunat toți s-o dați jos din fruntea USR, blocând campania. Când a zis că v-au promis locuri călduțe, se pare că avea dreptate. Singura care a fost onestă a fost Elena Lasconi”

Îmi place că ai scuze, la alții doar acuze. Eu cred că nu te auzi, vrei să eviți treaba asta, e simplu nu îți pui neamurile acolo.

În concluzie, este vorba despre o persoană care a făcut practica politicii românești pe la alte partide, iar acum, pentru că trebuie să se păstreze tradiția de a sări "gardul", a ajuns sub aripa protectoare a USR-ului. Cu alte cuvinte; aceeași Marie dar cu altă pălărie.

Alina Gîrbea și-a publicat CV-ul

”Aceasta este versiunea succintă a CV-ului meu, transmisă azi colegilor de la MIPE. Apreciez interesul stârnit de numirea mea și vă asigur că nu am nimic de ascuns și sunt oricând deschisă la întrebări din partea oricărui jurnalist interesat să se documenteze. Atât în ceea ce privește cariera mea, cât și viziunea pentru mandatul de la MIPE” a scris Alina Gîrbea, pe Facebook.

”Astăzi încep mandatul de Secretar de Stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este o decizie importantă pentru mine, după 16 ani de lucru în instituțiile europene, aceea de a servi România. Îmi propun să ținem lucrurile simple și clare. Să deschidem uși în loc să ridicăm bariere, să avem proceduri care chiar funcționează și o relație de lucru în care oamenii primesc răspunsuri pe bune. Vreau să fie o colaborare onestă cu toți cei care lucrează în rolurile cheie, din minister până la beneficiarii direcți. Pornesc pe acest drum cu respect pentru responsabilitatea pe care o presupune funcția și cu dorința de a contribui real acolo unde este nevoie” a scris Alina Gîrbea la numirea în funcție.