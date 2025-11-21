€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Politica Reacții dure după ce Fritz a ”apărat-o” pe Gîrbea, ”cumnata lui Drulă” numită de Bolojan secretar de stat
Data actualizării: 16:15 21 Noi 2025 | Data publicării: 15:12 21 Noi 2025

Reacții dure după ce Fritz a ”apărat-o” pe Gîrbea, ”cumnata lui Drulă” numită de Bolojan secretar de stat
Autor: Roxana Neagu

alina girbea foto fb Alina Gîrbea, numită în MIPE, la propunerea lui Dominic Fritz/ foto Facebook
 

Dacă un lider PSD își numește un copil în vreo funcție e nepotism, dar dacă un lider USR face același lucru cu vreo rudă, alții sunt misogini?

UPDATE: Alina Gîrbea a răspuns pentru DCNews la o serie de întrebări, lămurind aspectele vehiculate în presă. 

Citește aici mai mult: EXCLUSIV Alina Gîrbea ne-a dezvăluit cum a ajuns să fie propusă de Dominic Fritz secretar de stat. Informație de culise din USR 

---- 

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat, joi, la Guvern, despre cumnata lui Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei, Alina Gîrbea, numită secretar de stat în MIPE. Deși a fost numită chiar în ministerul său, prin decizia premierului Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru a răspuns: ”Nu e rolul meu să fac investigații”. 

”Am primit-o azi dimineață doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu e rolul meu să fac investigații cu privire la orice aspecte legate de viața ei personală. Vă asigur că instituționala întrunește toate condițiile având în vedere CV-ul și capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de secretar de stat” a completat ministrul Pîslaru

Cine este Alina Gîrbea

Alina Gîrbea o înlouiește în funcție pe Luminița Zezeanu, susținută de PSD și numită în 2023, prin decizia lui Marcel Ciolacu. Ilie Bolojan a semnat miercuri eliberarea din funcție a Luminiței Zezeanu și a numit-o pe Alina Gîrbea, cumnată a lui Cătălin Drulă, în 2024, candidată- fără succes- a USR la alegerile europarlamentare. 

La nivel personal, Alina Gîrbea este sora soției lui Cătălin Drulă. Profesional, este expertă în politici europene, absolventă de ştiinţe politice, la secţia engleză la Universitatea Bucureşti (2007). Are un master în afaceri europene de la Sciences Po Paris (2009). Timp de 14 ani a ocupat diferite funcții în Comisia Europeană, Parlamentul European și în Comitetul Economic şi Social European.

”Trebuie neapărat să fie a cuiva”

Informația s-a transformat în scandal odată cu ieșirea nervoasă a lui Dominic Fritz. El a declarat că el a propus-o pe Alina Gîrbea pentru funcția pe care astăzi o ocupă în MIPE. El s-a declarat mândru pentru numirea Alinei Gîrbea, pe care a identificat-o drept ”colega mea” și a acuzat atacurile cu privire la relația de rudenie cu Cătălin Drulă: ”Nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relație de rudenie cu Cătălin Drulă. Soț, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relație cu un bărbat. Exact asta se întâmplă acum cu Alina. O profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internațională. A lucrat cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloș, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit. Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie a cuiva” a reacționat Dominic Fritz. 

”Singura onestă a fost Elena Lasconi”

Reacțiile la poziția lui Dominic Fritz nu au întârziat să apară. Ei, USR-ul, în integralitate, fiind acuzați că fac fix ceea ce acuzau că fac PSD sau PNL, respectiv își numesc oamenii pe unde pot, în funcții, în aparatul de stat: 

  • ”Nu, mă, nu faptul ca e femeie o descalifică și îi acuza de misoginism pe cei care critica această numire. Ci tocmai descrierea pe care tocmai i-ați făcut-o, asocierea și relațiile cu cei care până să ajungă la putere condamnau numirile fix pe bază de relații de putere”
  • ”Domnule Fritz, deci dacă relația de rudenie cu domnul Drulă s-a încheiat, s-au evaporat instant și amintirile, și loialitatea, și orice urmă de influență? Așa funcționează magia în politică – tai legătura pe hârtie și gata, totul devine imaculat? Interesantă viziune… aproape la fel de credibilă precum ‘meritele’ invocate doar după ce apar funcțiile”
  • ”Cred că era mai bine să vă abțineți! Vă faceți că nu înțelegeți despre ce este vorba. Faceți exact ceea ce făceau adversarii dumneavoastră politici și chiar ați reușit să îi depășiți”
  • ”Aaa, la Elena Lasconi nu era misoginism când v-ați adunat toți s-o dați jos din fruntea USR, blocând campania. Când a zis că v-au promis locuri călduțe, se pare că avea dreptate. Singura care a fost onestă a fost Elena Lasconi”
  • Îmi place că ai scuze, la alții doar acuze. Eu cred că nu te auzi, vrei să eviți treaba asta, e simplu nu îți pui neamurile acolo.
  • În concluzie, este vorba despre o persoană care a făcut practica politicii românești pe la alte partide, iar acum, pentru că trebuie să se păstreze tradiția de a sări "gardul", a ajuns sub aripa protectoare a USR-ului. Cu alte cuvinte; aceeași Marie dar cu altă pălărie.

Alina Gîrbea și-a publicat CV-ul

”Aceasta este versiunea succintă a CV-ului meu, transmisă azi colegilor de la MIPE. Apreciez interesul stârnit de numirea mea și vă asigur că nu am nimic de ascuns și sunt oricând deschisă la întrebări din partea oricărui jurnalist interesat să se documenteze. Atât în ceea ce privește cariera mea, cât și viziunea pentru mandatul de la MIPE” a scris Alina Gîrbea, pe Facebook. 

”Astăzi încep mandatul de Secretar de Stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este o decizie importantă pentru mine, după 16 ani de lucru în instituțiile europene, aceea de a servi România. Îmi propun să ținem lucrurile simple și clare. Să deschidem uși în loc să ridicăm bariere, să avem proceduri care chiar funcționează și o relație de lucru în care oamenii primesc răspunsuri pe bune. Vreau să fie o colaborare onestă cu toți cei care lucrează în rolurile cheie, din minister până la beneficiarii direcți. Pornesc pe acest drum cu respect pentru responsabilitatea pe care o presupune funcția și cu dorința de a contribui real acolo unde este nevoie” a scris Alina Gîrbea la numirea în funcție. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alina girbea
catalin drula
usr
dominic fritz
secretar de stat
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Victor Negrescu, dezvăluirile zilei din PE. Ce se întâmplă la Bruxelles afectează direct România
Publicat acum 22 minute
Plan de pace cu Rusia: Zelenski și liderii europeni cer garanții pentru Ucraina și Europa
Publicat acum 29 minute
Bolojan, răspuns pentru DC News. Spune dacă își dă demisia în cazul eșecului reformei pensiilor speciale / video
Publicat acum 57 minute
România ar putea primi 60 de miliarde de euro în bugetul UE 2028-2034
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Ce se întâmplă cu pensiile magistraților și vârsta de pensionare. Anunțul zilei de la Guvern / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close