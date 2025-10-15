Concluziile MApN, după reuniunea miniștrilor NATO de la Bruxelles

Miniștrii Apărării din statele membre NATO au discutat miercuri, 15 octombrie, despre consolidarea Flancului Estic și sprijinul acordat Ucrainei, la Cartierul General al alianței din Bruxelles.

Reuniunea a inclus două sesiuni de lucru, prima desfășurându-se în format aliat, dedicată agendei de descurajare și apărare, urmată de un prânz informal, în formatul Consiliului NATO-Ucraina, cu participarea Înaltului Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și a ministrului ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, potrivit unui comunicat de presă al MApN.

Flancul Estic și securitatea aeriană, priorități pentru NATO

În cadrul sesiunii Consiliului Nord-Atlantic, miniștrii au discutat implementarea angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga, precum și evenimentele recente de securitate de pe Flancul Estic, inclusiv incursiunile Rusiei în spațiul aerian al României, Poloniei și Estoniei.

A fost evidențiată necesitatea consultărilor între aliați, conform Articolului 4, precum și rolul operațiunii Eastern Sentry în asigurarea securității întregului Flanc Estic. Discuțiile au vizat stadiul implementării posturii de descurajare și apărare, direcțiile de transformare a forțelor și capabilităților, inclusiv prin design inovativ, precum și misiunea NATO de Apărare Integrată Aeriană și Antirachetă (IAMD). S-a acordat atenție și implementării Țintelor de Capabilități NATO/CT25 și îndeplinirii angajamentului de investiții în apărare de 5% din PIB până în 2035, precum și creșterii capacității de producție a industriei de apărare.

„România este deplin angajată în demersurile aliate de asigurare a securității și stabilității Flancului Estic aliat. Mai mult, având în vedere că România este unul dintre statele aliate afectate de numeroase incidente de violare a spațiului aerian cu drone, susținem dezvoltarea mai multor inițiative la nivelul NATO pentru a oferi un răspuns colectiv în fața acestor drone. Este o manieră pragmatică de a contracara amenințările emergente”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Sprijin pentru Ucraina

Cea de-a doua sesiune de discuții, Consiliul NATO-Ucraina, a fost dedicată sprijinului pentru Ucraina și eforturilor în derulare pentru încheierea unei păci juste și durabile.

În acest context, au fost punctate modalități de accelerare a sprijinului acordat Ucrainei prin diferite mecanisme existente, inclusiv contribuțiile oferite prin Pachetul Cuprinzător de Asistență/CAP pentru Ucraina, şi prin participarea la misiunea NATO de asistență și securitate (NSATU), precum și cooperarea NATO-UE.

De asemenea, a fost organizată și reuniunea Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), găzduită de secretarul britanic al Apărării, John Healey, și de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit MApN.