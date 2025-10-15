Concluziile MApN, după reuniunea miniștrilor NATO de la Bruxelles

Miniștrii Apărării din statele membre NATO au discutat miercuri, 15 octombrie, despre consolidarea Flancului Estic și sprijinul acordat Ucrainei, la Cartierul General al alianței din Bruxelles.
Miniștrii Apărării din statele membre NATO s-au reunit, miercuri, la Bruxelles.
Reuniunea a inclus două sesiuni de lucru, prima desfășurându-se în format aliat, dedicată agendei de descurajare și apărare, urmată de un prânz informal, în formatul Consiliului NATO-Ucraina, cu participarea Înaltului Reprezentant al UE, Kaja Kallas, și a ministrului ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, potrivit unui comunicat de presă al MApN.
În cadrul sesiunii Consiliului Nord-Atlantic, miniștrii au discutat implementarea angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga, precum și evenimentele recente de securitate de pe Flancul Estic, inclusiv incursiunile Rusiei în spațiul aerian al României, Poloniei și Estoniei.
„România este deplin angajată în demersurile aliate de asigurare a securității și stabilității Flancului Estic aliat. Mai mult, având în vedere că România este unul dintre statele aliate afectate de numeroase incidente de violare a spațiului aerian cu drone, susținem dezvoltarea mai multor inițiative la nivelul NATO pentru a oferi un răspuns colectiv în fața acestor drone. Este o manieră pragmatică de a contracara amenințările emergente”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Cea de-a doua sesiune de discuții, Consiliul NATO-Ucraina, a fost dedicată sprijinului pentru Ucraina și eforturilor în derulare pentru încheierea unei păci juste și durabile.
În acest context, au fost punctate modalități de accelerare a sprijinului acordat Ucrainei prin diferite mecanisme existente, inclusiv contribuțiile oferite prin Pachetul Cuprinzător de Asistență/CAP pentru Ucraina, şi prin participarea la misiunea NATO de asistență și securitate (NSATU), precum și cooperarea NATO-UE.
De asemenea, a fost organizată și reuniunea Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), găzduită de secretarul britanic al Apărării, John Healey, și de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit MApN.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu