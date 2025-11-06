€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 15:19 06 Noi 2025

EXCLUSIV Tensiuni în Guvern: România pierde 2,4 miliarde de euro pentru că ”nu există înțelegere” la Finanțe!
Autor: Doinița Manic

Guvernul Ilie Bolojan/ foto gov.ro. Guvernul Ilie Bolojan/ foto gov.ro.
 

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ne-a dezvăluit că România riscă să piardă 2,4 miliarde de euro, bani europeni destinați modernizării căii ferate.

România ar putea pierde fonduri europene importante pentru modernizarea căilor ferate dacă statul nu alocă rapid suma necesară co-finanțării, atrage atenția ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Într-un interviu acordat DC News și Știridiaspora, ministrul Ciprian Șerban a explicat că pentru proiectele de modernizare a căii ferate există deja 2,4 miliarde de euro disponibili, însă pentru a-i putea accesa este nevoie ca Guvernul să asigure aproximativ 250 de milioane de euro pentru co-finanțare și TVA.

"Pentru calea ferată sunt și mare parte din banii pe care am reușit să îi atragem pe programul de modernizare, avem undeva în jur de două miliarde patru sute de euro, iar pe PNRR avem undeva la un miliard nouă sute, care intră pe Calea Ferată", a declarat Ciprian Șerban, la interviurile DC News și Știridiaspora.

Cum ar putea România să piardă 2,4 miliarde de euro, bani europeni

"Deci aveți patru miliarde trei sute de euro pe calea ferată", a punctat jurnalistul Bogdan Chirieac.

"Da, dar mai avem nevoie de un mic ajutor din partea Guvernului și a Ministerului de Finanțe, care vor trebui să găsească o rezolvare să ne aloce cei 250-260 de milioane, bani necesari pentru a atrage cei două miliarde patru sute pe care îi avem în programul de modernizare. Avem partea de co-finanțare și de TVA", a mai spus Ciprian Șerban.

"Deci statul trebuie să pună 250 de milioane de euro ca să atrageți gratuit două miliarde patru sute, de zece ori mai mult?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Exact. Nu am avut înțelegere până în acest moment vizavi de această problemă. Ne-au tot fost modificate ordonanțele în ședință de Guvern, chiar în ședința de Guvern, fără să fim anunțați, dar mă gândesc că la un moment dat se vor gândi acești domni de la Finanțe și cine mai e decident, că acești bani europeni practic costă foarte puțin", a spus ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor: Riscăm să pierdem inclusiv cei 196 pe care i-am atras deja

"Păi acum România oricum se împrumută cu 2 miliarde de euro pe lună. Nu poate să vă dea 250 de milioane ca să luați două miliarde patru sute?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Sunt convins că vom găsi înțelegere și vom atrage acești bani pentru că riscăm să pierdem inclusiv cei 196 pe care i-am atras deja, dacă nu avem acele 250 de milioane", a mai spus Ciprian Șerban.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian serban
fonduri europene
bani europeni
calea ferata
ministerul transporturilor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Autostrada Comarnic- Brașov atrage investitori din Turcia, Italia, chiar și SUA. ”Este viitorul în România” spune ministrul Șerban
Publicat acum 7 minute
Ce se ascunde în spatele retragerii trupelor americane. Ben Oni Ardelean avertizează: E un mesaj dureros
Publicat acum 8 minute
Tensiuni în Guvern: România pierde 2,4 miliarde de euro pentru că ”nu există înțelegere” la Finanțe!
Publicat acum 14 minute
Un bărbat dispărut acum 5 ani, găsit mort într-un dulap dintr-un garaj
Publicat acum 15 minute
Dani Mocanu, condamnat la închisoare cu executare. Sentința e definitivă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close