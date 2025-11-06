Tensiuni în Guvern: România pierde 2,4 miliarde de euro pentru că ”nu există înțelegere” la Finanțe!

România ar putea pierde fonduri europene importante pentru modernizarea căilor ferate dacă statul nu alocă rapid suma necesară co-finanțării, atrage atenția ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Într-un interviu acordat DC News și Știridiaspora, ministrul Ciprian Șerban a explicat că pentru proiectele de modernizare a căii ferate există deja 2,4 miliarde de euro disponibili, însă pentru a-i putea accesa este nevoie ca Guvernul să asigure aproximativ 250 de milioane de euro pentru co-finanțare și TVA.

"Pentru calea ferată sunt și mare parte din banii pe care am reușit să îi atragem pe programul de modernizare, avem undeva în jur de două miliarde patru sute de euro, iar pe PNRR avem undeva la un miliard nouă sute, care intră pe Calea Ferată", a declarat Ciprian Șerban, la interviurile DC News și Știridiaspora.

Cum ar putea România să piardă 2,4 miliarde de euro, bani europeni

"Deci aveți patru miliarde trei sute de euro pe calea ferată", a punctat jurnalistul Bogdan Chirieac.

"Da, dar mai avem nevoie de un mic ajutor din partea Guvernului și a Ministerului de Finanțe, care vor trebui să găsească o rezolvare să ne aloce cei 250-260 de milioane, bani necesari pentru a atrage cei două miliarde patru sute pe care îi avem în programul de modernizare. Avem partea de co-finanțare și de TVA", a mai spus Ciprian Șerban.

"Deci statul trebuie să pună 250 de milioane de euro ca să atrageți gratuit două miliarde patru sute, de zece ori mai mult?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Exact. Nu am avut înțelegere până în acest moment vizavi de această problemă. Ne-au tot fost modificate ordonanțele în ședință de Guvern, chiar în ședința de Guvern, fără să fim anunțați, dar mă gândesc că la un moment dat se vor gândi acești domni de la Finanțe și cine mai e decident, că acești bani europeni practic costă foarte puțin", a spus ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor: Riscăm să pierdem inclusiv cei 196 pe care i-am atras deja

"Păi acum România oricum se împrumută cu 2 miliarde de euro pe lună. Nu poate să vă dea 250 de milioane ca să luați două miliarde patru sute?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Sunt convins că vom găsi înțelegere și vom atrage acești bani pentru că riscăm să pierdem inclusiv cei 196 pe care i-am atras deja, dacă nu avem acele 250 de milioane", a mai spus Ciprian Șerban.