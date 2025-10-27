Guvernul intră în ședință extraordinară. Decizia de pe agenda Executivului

Guvernul va aproba luni, într-o ședință extraordinară, un proiect de ordonanță de urgență care vizează, între altele, instituirea unor măsuri necesare implementării Fondului pentru modernizare.

Astfel, va fi aprobat proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru instituirea unor măsuri necesare implementării Fondului pentru modernizare.

Totodată, printr-o hotărâre, Guvernul va aproba mandatarea Ministerului Finanțelor să cumpere un număr de 1.280.000 acțiuni deținute de Fundația Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare S.A., potrivit Agerpres.