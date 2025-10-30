€ 5.0856
Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 22:43 30 Oct 2025

Grindeanu dă speranță românilor. Creșterea salariului minim, pe masa discuțiilor
Autor: Roxana Neagu

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres
 

Salariul minim ar trebui să crească din ianuarie 2025, la nivelul salariului minim european.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dă speranțe românilor, afirmând că ar trebui să aibă salarii decente, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Referindu-se la semnalul din mediul de afaceri, unde numeroși afaceriști susțin că-și vor închide firmele dacă va fi majorat salariul minim, Sorin Grindeanu afirmă că lucrurile trebuie privite și din perspectiva angajatului, care merită un salariu decent. 

Și salariații trebuie auziți, nu doar patronii

”Noi nu trebuie să excludem şi să vorbim doar dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Trebuie să vedem şi cealaltă perspectivă. Ca oamenii în România să aibă salarii decente, ca oamenii să fie plătiţi după munca lor, ca oamenii să fie plătiţi conform regulilor Uniunii Europene. Şi aşa cum bine ştiţi, este o directivă în Uniunea Europeană, care spune lucruri legate de salariul minim", a spus Sorin Grindeanu, la Reșita, arată Agerpres. 

O concluzie cu privire la majorarea salariului minim a fost amânată pentru luna noiembrie, a anunțat Sorin Grindeanu. 

"Eu aştept (...) ca ministrul Finanţelor să vină cu un raport (...) şi trebuie să trimită şi comisarul pentru muncă, doamna Roxana Mînzatu, o informare legată despre ce înseamnă să nu mărim salariul minim. Dacă intrăm sau nu în infringement. S-ar putea să intrăm în infringement, că noi ne-am angajat la nişte lucruri în Uniunea Europeană. Germania a mărit săptămâna asta salariul minim. Germania care - nu ştiu dacă e pe creştere economică - eu cred că e pe recesiune de vreo doi ani, trei. Şi aştept din partea ministrului Finanţelor să vedem dacă există şi care ar fi impactul bugetar la aşa ceva. Şi după aceea să luăm o decizie. (...) Cred că trebuie să priveşti lucrurile din toate perspectivele, nu ajunge să priveşti dintr-un singur unghi şi dintr-o singură direcţie", a conchis liderul PSD.

Sindicatele cer un salariu minim de 4500 de lei. 

