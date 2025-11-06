€ 5.0845
Data publicării: 15:43 06 Noi 2025

Apar noi destinații turistice în România. Schimbarea făcută de Guvern
Autor: Andrei Itu

steag-romania-steag-national_92245000_83674200 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @frimufilms
 

Executivul a aprobat, printr-o hotărâre în şedinţa de joi, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi.

Prin urmare, la propunerea Ministerului Dezvoltării, a fost aprobată atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi.

Care sunt noile destinații turistice în România

Acestea sunt următoarele: Chişcani (judeţul Brăila), Valea Salciei (judeţul Buzău), Jucu (judeţul Cluj), Călăraşi, Padeş (judeţul Gorj), Şelimbăr (judeţul Sibiu), Şărmăşag (judeţul Sălaj), Broşteni (judeţul Suceava), Negrileşti (judeţul Vrancea) şi Pietrari (judeţul Vâlcea).

Șanse mai mari de dezvoltare

"Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localităţi vor beneficia de şanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanţări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare", transmite Guvernul, conform unui comunicat. 

Actul normativ aduce completări la Ordonanţa de urgenţă aflată în vigoare, care stabileşte lista localităţilor cu potenţial turistic, notează Agerpres.

Vezi și - National Geographic a inclus Marea Neagră în topul celor mai bune locuri din lume în care să călătorești în 2026

