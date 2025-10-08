Pensiile magistraților, amânare la CCR. Avertismentul Elenei Cristian

Curtea Constituțională a României a decis miercuri să amâne pronunțarea asupra mai multor sesizări privind neconstituționalitatea unor acte normative din al doilea pachet de reforme, printre care se numără și legea ce vizează pensiile magistraților. Hotărârea finală urmează să fie luată în ședința CCR programată pentru 20 octombrie. Această amânare ar putea schimba calculele politice legate de o eventuală plecare a premierului Ilie Bolojan, întrucât invalidarea legii de către judecătorii constituționali ar fi influențat direct viitorul Guvernului. Însuși premierul a declarat că dacă legea nu va trece, atunci Guvernul său nu va mai avea legitimitate.

Proiectul de lege elaborat de Executiv prevede creșterea vechimii minime necesare pentru pensionarea magistraților de la 25 la 35 de ani, reducerea pensiei de la 100% la 70% din ultima remunerație netă, precum și introducerea unei perioade de tranziție de zece ani, la finalul căreia vârsta standard de pensionare va fi de 65 de ani. În acest context, data de 10 octombrie este considerată un moment-cheie atât pentru stabilitatea guvernului Bolojan, cât și pentru perspectivele economice ale României. De ce? Este important să înțelegem că povestea cu amânarea are o legătură directă și clară cu Reuniunea Miniștrilor de Finanțe din Țările UE. Elena Cristian, analist DC Business, a abordat subiectul într-o intervenție la România TV.

Nu există nicio piedică pentru ca aceste amânări să nu continue

„În primul rând, trebuie să punctăm că reforma pensiilor speciale trebuie implementată începând cu 1 octombrie. În lege, acesta este termenul, prin urmare acest termen a fost depășit. Mai apoi, întregul pachet ar fi fost foarte important pentru echilibrarea deficitului bugetar. Surse din Ministerul de Finanțe spun că această amânare a deciziei privind legea pensiilor speciale are la bază reuniunea miniștrilor de finanțe din UE. E un eveniment important prin care România trebuie să treacă fără agitație politică, demisii sau tensiuni. Această decizie ar fi jalon în PNRR. Acum sunt multe în discuție. CCR-ul a cerut și alte documente, a cerut și alte argumente solide pentru a trece mai departe acest pachet. Să nu omitem faptul că aceste amânări ar putea continua. Deci, nu există nicio piedică pentru ca aceste amânări să nu continue și să nu avem reforma, nu știu, nici până la jumătatea anului viitor. Asta ar obliga Guvernul Ilie Bolojan să vină cu un alt pachet pentru a elibera deficitul bugetar. Primul pachet nu a echilibrat deloc deficitul bugetar, iar cifrele arată că situația este mult mai rea, culmea, față de momentul în care ne aflam la 1 august”, a explicat Elena Cristian, analist DC Business.