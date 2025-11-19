Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Pîslaru le spune celor din CSM ”să le fie rușine”, după acuzațiile lui Claudiu Sandu

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a declarat că politicienii care susțin că depășirea termenului pentru legea pensiilor magistraților, 28 noiembrie, ar duce la pierderea banilor europeni „mint”, iar reacțiile din Guvern nu au întârziat să apară.

Magistrații nu sunt de acord cu ultima variantă a proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale, agreată de liderii coaliției, care presupune ca pensia să fie egală cu 70% din salariul net, iar perioada de tranziție pentru ieșirea la pensie să fie de 15 ani.

Claudiu Sandu: Politicienii mint privind pierderea banilor europeni

Vicepreședintele CSM a vorbit despre avizul pe care Consiliul trebuie să îl dea Guvernului în câteva zile, în contextul în care data limită pentru ca România să nu piardă bani europeni este 28 noiembrie: „În CSM nu a intrat oficial niciun proiect trimis de Guvern pentru avizare. (...) iar Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, și are pretenția să-l avizăm de urgență, astfel încât, până la 28 noiembrie, să fie și asumarea guvernamentală în Parlament? E asta o chestiune serioasă din partea unui guvern?! (...) Asta durează 2-3 zile”.

Politicienii „mint” când afirmă că se vor pierde bani europeni, a mai spus el: „Asta cu pierderea banilor e o chestiune care nu e adevărată, pentru că se leagă de pensiile în plată mai mari decât salariile - și, când am fost la Cotroceni, am predat membrilor coaliției materialul de la Comisia Europeană, care a fost comunicat și Consiliului. Singura problemă care a dus la redeschiderea capitol de către Comisie este reprezentat de pensiile în plată, dorește aplicarea principiului echitabilității, astfel încât pensiile foarte mari să fie supraimpozitate și readuse sub salariul în plată - un principiu foarte sănătos”.

Reacția ministrului Pîslaru: „Să le fie rușine”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la declarațiile vicepreședintelui CSM, spunând că „ar trebui să le fie rușine”: „CSM s-a hazardat de prea multe ori în spațiul public, în ultima vreme, intrând pe domenii care sunt de atribuția exclusivă în separația puterilor în stat legată de politica guvernamentală. Justiția nu are de ce să legifereze politica salarială. Justiția nu are cum să știe mai bine decât mine, ca ministru al MIPE, aflat în directă legătura cu CE, ce părere are CE legat de acest subiect”, a spus Pîslaru.

„Orice fel de declarație a CSM cum că Guvernul nu are prerogative pe politica salarială sau că ar trebui ca Justiția să-și facă singură salariile și sistemul de pensii... ar trebui să le fie rușine pentru asta, pentru că separația puterilor în stat este foarte clară (...) Aș ruga foarte mult CSM, care începe să folosească expresii precum prim-ministrul minte, guvernul nu știe, nu face să realizeze că aceste lucruri nu fac cinste rolului CSM în societate”, a adăugat el, miercuri, într-o conferință de presă.

Ministrul Marinescu: „Nu știu pe ce se bazează domnul Sandu când face aceste considerații”

Și ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat poziția CSM, spunând că nu știe „pe ce se bazează domnul Sandu când face aceste considerații”.

„Această reformă ar trebui să fie realizată, din perspectiva CE, până într-un anumit moment care a fost precizat anterior. Acestea sunt reperele cunoscute și interesul național e să ne încadrăm într-un reper de timp, pentru a obține niște fonduri care sunt atât de necesare României”, a mai spus ministrul, la Digi24.

Solicitările magistraților în reforma pensiilor speciale

Magistrații își doresc ca pensia să fie de 65% din salariul brut, ceea ce ar însemna 85% după deducerea tututor taxelor și impozitelor. Mai mult, în ceea ce privește perioada de tranziție, aceștia ar dori să fie modificată la 17 ani.

„Noi am spus 65% din brut, la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”, a declarat vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, la Digi24. Întrebat cât ar însemna acest procent din salariul net, el a spus că „se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

„A fost o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens (...). A fost o discuţie cu 17 ani pe care noi am accepta-o, n-ar fi asta o chestiune, deși ea trebuia să vină la pachet și cu celelalte chestiuni in discuţie, mai ales cu privire la cuantumul acestui principiu”, a adăugat Sandu.

„Ceea ce nu acceptăm noi este această chestiune, care devine de-a dreptul neserioasă, și anume nerespectarea principiilor echitabilității. Avem câteva mii de pensii, la momentul de față, mult mai mari decât salariul, împotriva cărora nu se face nicio intervenție legislativă, însă țintește magistratul care este în activitate și care va duce greul, în următorii 20 de ani, până la vârsta de 65 de ani - varianta pe care am acceptat-o și nu am avut nimic de comentat. Însă, la 65 de ani se va pensiona cu o pensie mai puțin de jumătate decât cel care s-a pensionat la 48 de ani, cu o pensie mai mare decât salariul.

Noi suntem de acord cu principiile acestei reforme, numai că, aceste principii, ca să fie echitabile, așa cum a spus și Comisia Europeană, trebuie să se aplice tuturor. Or prim-ministrul refuză să aplice aceste principii celor care deja s-au pensionat și țintește doar în ticăloșii de magistrați în funcție. Este incorect, este o ură pe care el o propagă în spațiul public și care nu va mai dispărea în următorii 50 de ani din societatea românească. Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în vreme ce cei care au reușit 'să scape' vor rămâne și cu o pensie foarte mare, și cu o vârstă foarte tânără la care s-au pensionat”, a mai spus vicepreședintele CSM.

Claudiu Sandu a mai adăugat că „există o problemă de constituționalitate și cu actualul proiect (...) de care aud doar din mass-media”, adăugând că liderii coaliției de guvernare „nu i-a mai convocat la nicio discuție”: „După cum Curtea Constituțională a arătat în practica ei constantă, pensia unui magistrat trebuie să fie cât mai apropiată de ultimul venit în plată. Astfel încât magistratul să beneficieze, pe perioada activității, de securitatea veniturilor lui și după momentul încheierii activității, la vârsta de 65 de ani, astfel încât să nu fie tentat, în timpul profesiei, să accepte și alte oferte care i se pot face. E un principiu european, nu l-am inventat noi (...), dar prim-ministrul nu vrea să audă de el”.