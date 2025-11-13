€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Magistrații confirmă blocajul din negocierile pentru pensiile speciale. Solicitările CSM
Data actualizării: 18:36 13 Noi 2025 | Data publicării: 18:33 13 Noi 2025

Magistrații confirmă blocajul din negocierile pentru pensiile speciale. Solicitările CSM
Autor: Iulia Horovei

lege pensii magistrati Pensiile magistraților. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
 

Consiliul Superior al Magistraturii confirmă blocajul negocierilor din ședința privind pensiile speciale ale magistraților, organizată miercuri la Palatul Cotroceni.

Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat, joi seară, că sedința de la Palatul Cotroceni de miercuri, 12 noiembrie, nu a ajuns la o concluzie „agreată de toți participanții” în legătură cu proiectul de lege privind pensiile magistraților.

„Discuțiile nu au condus la o soluție agreată de toți participanții, cu toate că reprezentanții Consiliului au manifestat deschidere pentru rezolvarea problemelor analizate, astfel încât să fie identificate soluțiile optime care să asigure o abordare echilibrată și care să corespundă exigențelor subliniate constant în jurisprudența Curții Constituționale”, se arată într-un comunicat de presă al CSM.

La ședință au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, alături de ceilalți lideri ai coaliției de guvernare. Din partea magistraților au participat președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Citește și: Blocaj în ședința despre pensiile magistraților. Unde s-au împotmolit negocierile

Solicitările magistraților

„Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au propus ca și pentru magistrați, ale căror pensii reprezintă doar 8,35% din cuantumul total al pensiilor de serviciu, să fie stabilită o soluție identică celei reglementate în cazul tuturor celorlalți beneficiari ai acestei categorii de pensii, soluție care ar conduce la acordarea unei pensii nete mai mici decât ultimul venit net din timpul activității. Abordarea autorității judecătorești a fost și rămâne rațională, astfel încât nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul, situație pe care de altfel chiar Consiliul Superior al Magistraturii a criticat-o în mai multe rânduri și care a fost corectată deja prin adoptarea Legii nr. 282/2023”, mai precizează CSM.

Un alt aspect discutat miercuri seară a vizat propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la asumarea de către instituțiile fundamentale ale statului român a Acordului pentru Justiție și Stabilitate Instituțională.

„Toți reprezentanții sistemului judiciar au exprimat susținerea deplină a acestui demers de natură să asigure premisele pentru respectarea justiției în statul de drept și încetarea atacurilor politice asupra acesteia, pentru comunicarea publică responsabilă în relația cu autoritatea judecătorească și cooperarea instituțională loială, pentru adoptarea unor măsuri de stabilitate pentru magistrații aflați în activitate, dar și pentru responsabilitate și colaborare în vederea îndeplinirii angajamentelor din PNRR. Acordul propus răspunde în detaliu nevoilor actuale ale justiției și nu poate avea decât efecte benefice pentru buna funcționare a puterii judecătorești”, au adăugat oficialii CSM.

Reforma pensiilor magistraților, condiție de îndeplinit în PNRR

În privința condiționalității din PNRR referitoare la pensiile de serviciu, reprezentanții sistemului judiciar au reiterat că îndeplinirea jalonului 215 nu depinde de modificarea regimului actual privind condițiile de pensionare a magistraților: „În acest sens, modificările substanțiale operate sub acest aspect prin Legea nr. 282/2023 au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană care, prin evaluarea preliminară din data de 15 octombrie 2024, a considerat că acest jalon este îndeplinit. Așa cum rezultă din scrisoarea Comisiei Europene din data de 25 martie 2025, redeschiderea evaluării pe acest jalon nu a fost determinată de aspecte privind condițiile de pensionare a magistraților, ci de invalidarea de către Curtea Constituțională a soluției fiscale referitoare la impozitarea progresivă a tuturor pensiilor. 

„Contrar unor luări de poziție exprimate în spațiul public, măsurile de stabilitate pentru magistrații aflați în activitate, propuse prin Acordul pentru Justiție și Stabilitate Instituțională, nu presupun alocarea unor resurse suplimentare, ci se referă la o redistribuire a resurselor financiare deja alocate în cadrul schemelor de personal aprobate și bugetate. Asemenea măsuri, susținute și anterior de Consiliu, ar fi de natură să asigure o soluție pentru eforturile deosebite pe care magistrații le depun în activitate, în condițiile unui volum imens de muncă, al schemelor de personal incomplete și al imposibilității bine cunoscute de compensare a muncii suplimentare prin acordarea de timp liber corespunzător. Consiliul înțelege pe deplin nevoia societății de echilibru și, în același timp, rămâne pe deplin fidel misiunii sale constituționale în a apăra garanțiile de independență ale justiției”, mai precizează CSM în comunicat.

Citește și: Vicepreședintele CSM, după declarațiile Oanei Gheorghiu despre magistrați: A depășit linia roșie!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csm
pensii magistrati
negocieri pensii speciale
pensii speciale
magistrati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Văduva lui Mario Iorgulescu reacționează dur în urma scandalului din Buftea soldat cu plângeri penale și arestări
Publicat acum 28 minute
Magistrații confirmă blocajul din negocierile pentru pensiile speciale. Solicitările CSM
Publicat acum 30 minute
Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor
Publicat acum 39 minute
Șoferii care vor putea conduce fără poliță RCA. Legea a fost promulgată
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita, detectată în Germania după 30 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close