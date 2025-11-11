€ 5.0845
DCNews Stiri Vicepreședintele CSM, după declarațiile Oanei Gheorghiu despre magistrați: A depășit linia roșie!
Data actualizării: 20:50 11 Noi 2025 | Data publicării: 20:07 11 Noi 2025

Vicepreședintele CSM, după declarațiile Oanei Gheorghiu despre magistrați: A depășit linia roșie!
Autor: Iulia Horovei

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu. Sursa foto: Agerpres
 

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a explicat motivele pentru care Consiliul a decis să formuleze o plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, considerând că aceasta „instigă la ură” împotriva profesiei de magistrat.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a explicat motivele pentru care Consiliul a decis să formuleze o plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, considerând că vicepremierul a depășit „linia roșie a unei simple declarații politice”. El a mai spus că declarația viceprim-ministrului „instigă la ură împotriva unei categorii sociale” - cea a magistraților.

„La fel cum un om politic are libertatea de a face anumite afirmații, chiar dacă sunt exagerate, la fel are și o altă persoană, inclusiv dacă e vorba despre o persoană fizică sau o instituție, cum e CSM-ul: are dreptul de a sesiza atunci când apreciază că au existat niște indicii că această declarație instigă la ură împotriva unei categorii sociale. Iar noi asta am avut în vedere: existența unor indicii în această declarație, care a depășit linia roșie a unei simple declarații politice. Dacă este așa sau nu - este o chestiune pe care o va decide un alt magistrat.

(...) În cursul zilei de ieri a avut loc o discuție între membrii aleși ai secțiilor de judecători și de procurori, au fost exprimate mai multe opinii, dar nu a fost niciun vot. (...) S-a decis formularea acestei plângeri, întrucât s-a considerat că, totuși, campania, care nu este întâmplătoare împotriva magistraților, a plecat dintr-un punct în care se putea discuta și a ajuns la o instigare la ură împotriva acestei profesii. Ceea ce este, cred eu, anormal într-un stat de drept și într-o societate democratică”, a declarat vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, la Digi24.

Claudiu Sandu: „E foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României această sesizare”

El a comentat și reacția lui Nicușor Dan la declarațiile vicepremierului și, totodată, la decizia CSM de a-i face plângere penală Oanei Gheorghiu în urma afirmațiilor sale.

Președintele are o pârghie legală în acest proces și, dacă a ales să o exprime în acest moment, este alegerea dumnealui. Până la urmă, o sesizare penală nu este o un act de frondă sau un act de inculpare. Un act de inculpare se realizează după foarte multe alte etape procesuale”, a mai spus vicepreședintele CSM, adăugând că, „la momentul de față, avem o sesizare care va ajunge pe masa unui procuror și care va aprecia mai departe care sunt pașii de urmat. E foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României această sesizare - depinde de procurorul de caz și de probele care crede el că trebuie administrate”, a mai spus Claudiu Sandu.

Vicepreședintele CSM, despre legea privind pensiile magistraților

Procurorul a mai declarat că speră ca punctul de vedere al magistraților asupra reformei pensiilor să fie luat în considerare și ca pensiile să fie apropiate de ultimul salariu în plată, în conformitate cu „standardele europene”.

(...) Orice lege a pensiilor magistraților, pe de o parte, ar trebui să privească toți magistrații, nu doar pe cei care se acum în activitate, ci și pe cei care sunt deja pensionari. (...) Eu sper ca mâine să nu avem aceeași reacție pe care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit la Cotroceni și am stat de vorbă și nu s-a întâmplat nimic. Adică noi ne-am expus un punct de vedere, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi dorim ca pensiile magistraților să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Ce înseamnă acest apropiat? Într-adevăr, este o chestiune pe care trebuie să discutăm cu puterea executivă, (...) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil”, a mai punctat procurorul.

Amintim că vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre pensiile magistraților, spunând că „România nu-și permite să mai plătească acești bani, nu-și permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum. Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că-și dau sentințe, îi iau de undeva. Și-i pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente...” - VEZI AICI Întreaga declarație a Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Oana Gheorghiu
pensii magistrati
csm
oana gheorghiu vicepremier
