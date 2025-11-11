€ 5.0854
Politica

Data actualizării: 08:30 11 Noi 2025 | Data publicării: 08:28 11 Noi 2025

BREAKING NEWS Nicușor Dan, precizări după declarația Oanei Gheorghiu și plângera penală făcută de CSM
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor-dan_48179000 Nicușor Dan - FOTO: Agerpres
 

Nicușor Dan a fost întrebat marți dimineață de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre magistrați.

Nicușor Dan, președintele României, a fost întrebat, marți dimineață, de declarația Oanei Gheorghiu despre magistrații care iau bani de la gura copiilor flămânzi.

„Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM-ului a fost cu mult exagerată. O opinie nu poate să constituie faptă penală. În momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală!“, a zis Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI                  -                 CSM i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu

Întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să mai rămână în funcția de vicepremier după declarația făcută, președintele României a răspuns: „Desigur! Toată lumea greșește și nu e o greșeală așa de mare“.

„Problema cea mai mare este că noi avem o problemă administrativă, faptul că printr-o decizie a politicului de acum mulți ani, pensiile au fost mai mari decât salariile - acum sunt egale cu salariile - ceea ce este absolut nefiresc, iar pentru asta există acord în societate că problema trebuie corectată.

Problema colaterală este că a devenit un subiect de campanie politică și magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal“, a mai zis Nicușor Dan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
Oana Gheorghiu
guvernul romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
