DCNews Stiri Dominic Fritz a devenit cetăţean român
Data actualizării: 14:46 18 Dec 2025 | Data publicării: 14:34 18 Dec 2025

Dominic Fritz a devenit cetăţean român
Autor: Tiberiu Vasile

Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Sursa foto: Facebook Dominic Fritz
 

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a devenit cetăţean român.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a devenit cetăţean român, după ce a depus jurământul de credinţă, joi, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

"Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această ţară. Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România, al cărei cetăţean sunt de azi. Mulţumesc, România, pentru braţele tale deschise, pentru potenţialul tău de inspiraţie, pentru energia ta debordantă. Mulţumesc, Timişoara, că îmi eşti acasă", a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

Dominic Fritz, care este şi cetăţean german, anunţa că a trecut proba de interviu 

Pe 13 noiembrie, Dominic Fritz, care este şi cetăţean german, anunţa că a trecut proba de interviu şi a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!, scria el pe pagina de socializare la acea dată, conform Agerpres.

