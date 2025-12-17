Fost secretar de stat și trei șefi de la ANPC, trimiși în judecată de DNA, pentru abuz în serviciu și șantaj

Porocurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui fost secretar de stat din Ministerul Economiei, dar și a trei șefi de la ANPC, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu și șantaj.

Este vorba despre Nedelcea Constantin-Flavius, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, dar și despre Hotca Sebastian-Ioan, fost vicepreședinte ANPC, Anghel Paul-Silviu, director în cadrul ANPC, și Vasile Elena-Mirela, director general al Direcției Generale Economice si Resurse Umane din cadrul ANPC.

Dosarul vizează mutarea abuzivă și forțată a unui comisar-șef din ANPC, decisă de conducerea instituției, la instigarea fostului secretar de stat, pentru a face loc unei persoane agreate politic, mutare care ar fi fost obținută prin încălcarea legii și prin presiuni și amenințări asupra persoanei vizate.

Comunicatul DNA

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS, la data faptei secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

HOTCA SEBASTIAN-IOAN, la data faptei vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), cu atribuții de președinte, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

ANGHEL PAUL-SILVIU, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj;

VASILE ELENA-MIRELA, director general al Direcției Generale Economice si Resurse Umane din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la șantaj.

Ce acuzații li se aduc

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, inculpatul Hotca Sebastian Ioan în calitatea menționată anterior, la instigarea inculpatului Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin, într-o altă funcție de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispozițiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.

Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C.

În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Anghel Paul Silviu, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul inculpatei Vasile Elena-Mirela, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să fie de acord să fie mutată pe o altă funcție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", transmite DNA într-un comunicat.