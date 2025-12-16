Medic: Respectă cu sfințenie aceste obiceiuri simple și ți se va schimba viața în 2026

Anul este aproape de sfârșit și unii dintre noi ne-am gândit deja la rezoluțiile pe care intenționăm să le luăm în noul an, dar care riscă să fie abandonate probabil după aproximativ trei săptămâni din ianuarie.

Nu este ușor să ne schimbăm stilul de viață și să renunțăm la vechile obiceiuri, dar chirurgul cardiovascular Dr. Jeremy London consideră că există șapte lucruri pe care le putem face pentru a ne îmbunătăți sănătatea dacă am începe să le integrăm în viața noastră, conform Ladbible.

Ce rezoluții ar trebui să avem toți pentru anul 2026

Primul lucru de pe lista sa a fost: „Setați o alarmă pentru a vă culca”. De ce? Medicul explică faptul că ora la care ne culcăm este „la fel de importantă ca ora la care ne trezim”.

Lipsa somnului este extrem de dăunătoare pentru sănătate și, deși mulți dintre noi avem motive pentru care trebuie să ne trezim dimineața, ora la care ne culcăm contează foarte mult.

Al doilea sfat al doctorului a fost: „Ieși afară și expune-ți ochii la lumina soarelui în fiecare zi”. Chiar dacă poate fi dificil iarna, când zilele sunt scurte și munca ne poate ocupa aproape toată ziua, expunerea la soare „ajută la resetarea ritmului circadian”.

Ritmul circadian este ceasul intern al corpului nostru, dar poate fi perturbat de lipsa luminii naturale.

Următorul sfat al doctorului London: „Fă o plimbare de 10-20 de minute după mese”.

„Vei fi uimit de efectul pe care îl are asupra nivelului de glucoză din sânge”, a spus el despre acest sfat pe care speră că oamenii îl vor urma în 2026.

Pe lista lui de lucruri de încercat se afla și „eliminarea alcoolului”, care, potrivit lui, „i-a transformat viața”.

La începutul anului 2026 începe Dry January, așa că este un moment la fel de bun ca oricare altul pentru a reduce consumul de alcool sau chiar pentru a renunța complet la el.

A nu face ceva este mai ușor de spus decât de făcut atunci când acel ceva este o substanță care creează dependență.

De asemenea, exercițiile fizice sunt una dintre rezoluțiile care, de cele mai multe ori, sunt abandonate. Medicul a spus că ar trebui să începem să facem „antrenament aerobic de intensitate mare cel puțin o dată pe săptămână”.

El a spus: „Dacă mergi pe jos, mergi mai repede. Dacă alergi, aleargă mai repede. Ieși din zona de confort.”

El a mai spus că ar trebui să avem întotdeauna la noi o sticlă cu apă pentru a ne hidrata și să „ridicăm greutăți”. Așadar iată o listă simplă de lucruri de făcut pentru noul an.