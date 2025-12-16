Brigitte Macron prezintă scuze activistelor feministe pe care le-a jignit. Cum și-a motivat gestul

Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, și-a prezentat scuzele, după ce a fost surprinsă, în urmă cu o săptămână, jignind un grup de activiste feministe. Totuși, ea a spus că ar trebui să-și poată spună părerea departe de camerele de filmat.

Intervievată de publicația de știri online Brut și citată de Politico, Soția președintelui francez a insistat că remarcile sale au fost făcute în privat. Ea participa la un spectacol al comediantului Ary Abittan, actor care fusese acuzat de viol într-un caz ulterior clasat, spunând că nu ar fi folosit aceste cuvinte în public.

„Îmi pare rău dacă am rănit victimele feminine (ale agresiunilor sexuale)”, a spus Brigitte Macron. Apoi a adăugat: „Sunt soția președintelui, dar sunt și eu însămi și, într-un context privat, pot să mă las dusă de val într-un mod care nu e potrivit... oamenii au dreptul să vorbească și să gândească (liber)”.

"Je suis désolée si j'ai blessé les femmes victimes" : Brigitte Macron s'excuse à demi-mots.



Sauf que... Elle explique avoir traité des militantes féministes de « sales connes » parce que, dit-elle, « ce n’était pas destiné à être public » et parce que son ami « avait peur ».… pic.twitter.com/lJzfWQibk7 — Manon Aubry (@ManonAubryFr) December 15, 2025

Momentul în care Brigitte Macron le jignește pe activiste, criticat în Franța

Într-un videoclip șters ulterior, publicat de de gossip Public, Brigitte Macron îl întreabă pe comediantul Abittan, înainte de reprezentația sa, ce mai face, la care acesta răspunde că îi este „frică” - probabil referindu-se la posibilitatea ca protestatarii să-i întrerupă spectacolul. Iar prima doamnă a Franței îi răspunde: „Dacă există proaste nenorocite, le vom da afară”.

Public a supprimé cette vidéo de toutes ses plateformes.



Dommage pour la presse de cour, internet ne fonctionne pas comme le voudrait Macron.



Évidemment que Brigitte n’en a rien à foutre des victimes. pic.twitter.com/f6FU71N7AV — Alexis Poulin (@Poulin2012) December 8, 2025

Un grup de activiste care purtau măști de carton cu chipul lui Abittan au încercat să întrerupă un spectacol la Paris, strigând „Abittan violatorul” în timp ce erau împinse înapoi de către agenții de pază, se arată în videoclipurile publicate pe rețelele de socializare.

Comentariile lui Macron au stârnit indignarea politicienilor francezi, a organizațiilor feministe și a vedetelor din industria cinematografică deopotrivă. Hashtagul #JeSuisUneSaleConne (#SuntOProastăNenorocită), lansat în solidaritate cu protestatarele, a fost distribuit de mai multe personalități, inclusiv Judith Godrèche - o actriță franceză care a jucat un rol central în combaterea violenței sexuale în industria cinematografică - și câștigătoarea premiului Oscar Marion Cotillard.

Abittan se află în prima sa deplasare de când judecătorii au decis să nu-l acuze de nicio infracțiune, după ce a fost acuzat de viol. Deși s-a constatat că reclamanta a suferit stres post-traumatic, oficialii justiției au declarat că nu au putut stabili suficiente motive pentru a stabili că actul sexual a fost forțat. Abittan a negat orice faptă și a spus că actul a fost consensual.

