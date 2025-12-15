€ 5.0914
Data actualizării: 16:21 15 Dec 2025 | Data publicării: 16:18 15 Dec 2025

Adrian Țuțuianu a fost numit la conducerea Autorității Electorale Permanente
Autor: Alexandra Curtache

Foto Adrian Țuțuianu
 

Adrian Țuțuianu a preluat luni, 15 decembrie, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente, pentru o perioadă de opt ani, conform unei hotărâri a Parlamentului României.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 47/2025 privind numirea Președintelui Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 18 noiembrie 2025, domnul Adrian Țuțuianu a preluat astăzi, 15 decembrie a.c., mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente, pentru o perioadă de 8 ani. 

Autoritatea Electorală Permanentă este instituția administrativă autonomă cu competență generală în materie electorală, având misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie. 

Președintele Autorității Electorale Permanente conduce instituția, o reprezintă în relațiile interne și externe și asigură funcționarea și exercitarea atribuțiilor în condiții de legalitate, imparțialitate, neutralitate politică și transparență. 

Prioritățile noului președinte al AEP

În cadrul mandatului său, președintele Autorității Electorale Permanente are în vedere, cu prioritate, următoarele obiective:

  • consolidarea capacității instituționale a AEP;
  • îmbunătățirea calității datelor electorale gestionate de AEP;
  • clarificarea și standardizarea procedurilor electorale;
  • întărirea mecanismelor de control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online. 

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcționeze ca un garant al corectitudinii și predictibilității proceselor electorale. Prioritățile mele sunt aplicarea riguroasă a legii și creșterea capacității instituției de a răspunde adecvat și cu responsabilitate așteptărilor legitime ale cetățenilor. Respectul pentru fiecare alegător și devotamentul față de principiile și regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetățenilor în instituția pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu. 

Informațiile privind parcursul profesional al președintelui Autorității Electorale Permanente sunt disponibile în curriculum vitae publicat pe site-ul instituției, www.roaep.ro

Autoritatea Electorală Permanentă își reafirmă angajamentul de a-și exercita atribuțiile exclusiv în limitele competențelor stabilite de lege, în vederea asigurării integrității proceselor electorale, a transparenței și a egalității de tratament pentru toți actorii politici și competitorii electorali. 

