DCNews Politica Adrian Țuțuianu, avizat favorabil pentru șefia AEP
Data publicării: 10:33 18 Noi 2025

Adrian Țuțuianu, avizat favorabil pentru șefia AEP
Autor: Iulia Horovei

adrian tutuianu Adrian Țuțuianu, avizat ca președinte al AEP
 

Comisiile juridice l-au avizat favorabil pe Adrian Țuțuianu, propus de PSD, pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP).

Comisiile juridice l-au avizat favorabil, marți, pe Adrian Țuțuianu, propus de PSD, pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

Țuțuianu, singurul candidat pentru șefia AEP

Adrian Țuțuianu a fost singurul candidat pentru această funcție.

Țuțuianu a prezentat prioritățile sale la conducerea instituției, menționând că este nevoie de o nouă lege de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente și de modificarea și completarea legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, pentru „întărirea capacității de control a finanțării partidelor politice, inclusiv în mediul online și în afara campaniilor electorale”.

El a menționat că este preocupat de redactarea unui Cod electoral care să conțină o parte generală și o parte specială, care să reglementeze aspectele particulare pentru fiecare dintre categoriile de alegeri.

„Avem pentru fiecare scrutin reguli diferite, termene diferite, ceea ce generează dificultăți în aplicarea legislației”, a explicat Țuțuianu.

El a mai spus că este preocupat de „controlul și monitorizarea Registrului Electoral”: „Cred că trebuie ca acest registru să fie adus la zi și să constituie o bază corectă de analiză și de stabilire, de exemplu, a numărului de mandate de deputați, senatori, consilieri locali și consilieri județeni. Este nevoie de un regulament nou de organizare și funcționare al AEP, ca urmare a noilor atribuții ale instituției, dar și pentru că regulamentul existent astăzi cred că are deficiențe majore. Mi-am propus, de asemenea, să implic Autoritatea Electorală Permanentă în acțiuni de educație democratică și de cunoaștere a sistemului electoral”, a mai afirmat Țuțuianu.

Citește și: Președintele merge în justiție împotriva AEP pentru banii din campania la prezidențiale: Ei nu înțeleg fenomenul cu donațiile

Obiectivele lui Adrian Țuțuianu la conducerea AEP

El a adăugat că prioritățile pe termen scurt sunt: proiectul de buget al AEP pentru 2026, proiectarea și realizarea investițiilor AEP pe baza bugetului aprobat, în special în sistemele informatice, pregătirea raportului anual privind activitatea Autorității, precum și o analiză a provocărilor electorale din anii 2024-2025 și „stabilirea mijloacelor de remediere legislativă”.

Raportul comisiilor juridice cu avizul favorabil pentru Adrian Țuțuianu pentru funcția de președinte AEP urmează să fie validat de plenul reunit al Parlamentului de marți, în ședința de la ora 13:00, potrivit Agerpres.

