DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, de 1 Decembrie: Să ne păstrăm sufletul cald și unitatea vie
Data actualizării: 08:20 02 Dec 2025 | Data publicării: 13:19 01 Dec 2025

Robert Cazanciuc, de 1 Decembrie: Să ne păstrăm sufletul cald și unitatea vie
Autor: Crişan Andreescu

Cazancuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc
 

"1 Decembrie este ziua în care inimile noastre bat mai tare. Este clipa în care ne amintim cât de puternici suntem atunci când suntem uniți și cât de mult poate însemna dragostea pentru această țară", a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Astăzi îi cinstim pe cei care au crezut în România și au luptat pentru ea, dar și pe cei care, prin munca și demnitatea lor de zi cu zi, o duc mai departe. Fiecare român poartă în el o parte din povestea acestei națiuni – o poveste scrisă cu sacrificiu, curaj, speranță și credință.

Ca senator, simt responsabilitatea de a contribui la o țară în care fiecare om să fie respectat și protejat, o Românie în care copiii noștrii să-și împlinească visurile aici, acasă.

Să ne păstrăm sufletul cald și unitatea vie. Să ne sprijinim unii pe alții și să credem în forța binelui, pentru că România e mai frumoasă atunci când suntem împreună.

La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!"

Comentarii

