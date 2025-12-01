Robert Cazanciuc, de 1 Decembrie: Să ne păstrăm sufletul cald și unitatea vie

"Astăzi îi cinstim pe cei care au crezut în România și au luptat pentru ea, dar și pe cei care, prin munca și demnitatea lor de zi cu zi, o duc mai departe. Fiecare român poartă în el o parte din povestea acestei națiuni – o poveste scrisă cu sacrificiu, curaj, speranță și credință.

Ca senator, simt responsabilitatea de a contribui la o țară în care fiecare om să fie respectat și protejat, o Românie în care copiii noștrii să-și împlinească visurile aici, acasă.

Să ne păstrăm sufletul cald și unitatea vie. Să ne sprijinim unii pe alții și să credem în forța binelui, pentru că România e mai frumoasă atunci când suntem împreună.

La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!"