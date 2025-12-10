Decizia POT de a o exclude din partid pe deputata Monica Ionescu, anulată de instanță

Decizia Partidul Oamenilor Tineri (POT) de a o exclude din formațiune pe deputata Monica Ionescu ar fi fost anulată de instanță, potrivit unui comunicat transmis de parlamentară. Magistrații de la Tribunalul București – Secția a V-a Civilă – ar fi decis în data de 5 decembrie că decizia POT de a o exclude pe Monica Ionescu din partid ar fi nelegală.

"Tribunalul București – Secția a V-a Civilă – a decis în data de 5 decembrie 2025 să admită acțiunea formulată de Deputat Monica Ionescu, anulând Decizia de excludere nr. E3/17.02.2025 emisă de Partidul Oamenilor Tineri (POT). Prin această hotărâre, instanța confirmă că măsura excluderii a fost nelegală și că drepturile deputatului au fost încălcate.

POT, obligat la plata cheltuielilor de judecată

Totodată, instanța a obligat POT la plata cheltuielilor de judecată, incluzând taxa de timbru și onorariul avocațial. Această obligație pecuniară reprezintă o recunoaștere clară a faptului că procedura internă de sancționare a fost abuzivă și neconformă cu normele legale și statutare", se arată într-un comunicat transmis de Monica Ionescu.

„Hotărârea confirmă respectarea cadrului legal aplicabil procedurilor interne și demonstrează că decizia de excludere a fost nelegala si abuziva” a declarat Deputat Monica Ionescu.

Potrivit aceluiași comunicat, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

De ce a fost exclusă din partid deputata Monica Ionescu

Reamintim că deputata POT Monica Ionescu a fost exclusă din partid și din grupul parlamentar, alături de soțul ei, Radu Ionescu, după ce au fost acuzați de acte de violență. Radu Ionescu a îmbrâncit o colegă, iar Monica Ionescu i-ar încurajat comportamentul, explicau atunci reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri.

Anunțul excluderii a fost făcut atunci într-un comunicat de presă semnat de Anamaria Gavrilă, președinta partidului, care transmitea că „politica se face prin idei și soluții, nu prin agresivitate”.

Un alt deputat, dat afară din POT chiar astăzi

Totodată, precizăm că astăzi, 10 decembrie, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

Potrivit unui comunicat de presă emis de partid, decizia a fost luată după ”analizarea mai multor situații care au arătat că domnul Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.