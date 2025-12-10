€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Decizia POT de a o exclude din partid pe deputata Monica Ionescu, anulată de instanță
Data actualizării: 17:46 10 Dec 2025 | Data publicării: 17:29 10 Dec 2025

Decizia POT de a o exclude din partid pe deputata Monica Ionescu, anulată de instanță
Autor: Doinița Manic

anamaria-gavrila-partidul POT Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă. Foto: Agerpres
 

Deputata Monica Ionescu ar fi câștigat în instanță, după ce POT a decis excluderea sa din partid.

Decizia Partidul Oamenilor Tineri (POT) de a o exclude din formațiune pe deputata Monica Ionescu ar fi fost anulată de instanță, potrivit unui comunicat transmis de parlamentară. Magistrații de la Tribunalul București – Secția a V-a Civilă – ar fi decis în data de 5 decembrie că decizia POT de a o exclude pe Monica Ionescu din partid ar fi nelegală.

VEZI ȘI: Parlamentarii demisionari din POT sar la gâtul Anamariei Gavrilă după ce le-a făcut

"Tribunalul București – Secția a V-a Civilă – a decis în data de 5 decembrie 2025 să admită  acțiunea formulată de Deputat Monica Ionescu, anulând Decizia de excludere nr. E3/17.02.2025 emisă de Partidul Oamenilor Tineri (POT). Prin această hotărâre, instanța confirmă că măsura excluderii a fost nelegală și că drepturile deputatului au fost încălcate.

POT, obligat la plata cheltuielilor de judecată

Totodată, instanța a obligat POT la plata cheltuielilor de judecată, incluzând taxa de timbru și onorariul avocațial. Această obligație pecuniară reprezintă o recunoaștere clară a faptului că procedura internă de sancționare a fost abuzivă și neconformă cu normele legale și statutare", se arată într-un comunicat transmis de Monica Ionescu.

„Hotărârea confirmă respectarea cadrului legal aplicabil procedurilor interne și demonstrează că decizia de excludere a fost nelegala si abuziva” a declarat Deputat Monica Ionescu.

Potrivit aceluiași comunicat, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

De ce a fost exclusă din partid deputata Monica Ionescu

Reamintim că deputata POT Monica Ionescu a fost exclusă din partid și din grupul parlamentar, alături de soțul ei, Radu Ionescu, după ce au fost acuzați de acte de violență. Radu Ionescu a îmbrâncit o colegă, iar Monica Ionescu i-ar încurajat comportamentul, explicau atunci reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri.

Anunțul excluderii a fost făcut atunci într-un comunicat de presă semnat de Anamaria Gavrilă, președinta partidului, care transmitea că „politica se face prin idei și soluții, nu prin agresivitate”.

Un alt deputat, dat afară din POT chiar astăzi

Totodată, precizăm că astăzi, 10 decembrie, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

Potrivit unui comunicat de presă emis de partid, decizia a fost luată după ”analizarea mai multor situații care au arătat că domnul Chiriță nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

POT
anamaria gavrila
monica ionescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Beneficiile uleiului de măsline pe stomacul gol: Adevărul despre viralul momentului de pe TikTok. Secretul ikarienilor
Publicat acum 24 minute
Premierul Bolojan ar vrea înghețarea salariului minim. Hossu: „Urăște salariații și cetățenii din România”
Publicat acum 27 minute
Jaful de la Luvru: Hoții au fugit cu 30 de secunde înainte de venirea poliției
Publicat acum 33 minute
Mister total după ce un elan a fost observat în sălbăticie
Publicat acum 41 minute
Reacția ministrului Justiției, Radu Marinescu, la documentarul Recorder „Justiţie Capturată”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close