Jaful de la Luvru: Hoții au fugit cu 30 de secunde înainte de venirea poliției

Un nou raport guvernamental aruncă lumină asupra jafului spectaculos de la Muzeul Luvru, în care hoții au sustras bijuteriile coroanei franceze, evaluate la 102 milioane de dolari. Se pare că aceștia au reușitsă fugă cu doar 30 de secunde înainte ca poliția să ajungă la fața locului. Ancheta scoate în evidență grave vulnerabilități de securitate și ridică semne de întrebare asupra conducerii instituției, scrie France 24.

Breșe critice de securitate

Conform raportului publicat miercuri și comandat de Ministerul Culturii, intrușii au profitat de o serie de neajunsuri care ar fi putut fi prevenite. În zona în care hoții au pătruns pe 19 octombrie, doar una dintre cele două camere de supraveghere funcționa. Agenții din sala de control nu aveau suficiente monitoare pentru a urmări imaginile în timp real, iar lipsa coordonării a făcut ca poliția să fie trimisă inițial într-o altă locație.

Una dintre cele mai șocante constatări este că hoții au părăsit muzeul cu doar 30 de secunde înainte ca forțele de ordine să ajungă, ceea ce ar fi putut schimba complet soarta jafului. „Cu un plus sau minus de 30 de secunde, agenții Securitas (firma privată de pază) sau polițiștii din mașină ar fi putut împiedica fuga hoților”, a declarat Noel Corbin, șeful anchetei, în fața senatorilor francezi.

Raportul subliniază că măsuri precum modernizarea sistemului de supraveghere, instalarea unui geam mai rezistent la ușa tăiată cu flexul sau o coordonare internă mai eficientă ar fi putut preveni dispariția bijuteriilor.

Audituri ignorate și vulnerabilități cunoscute

Raportul relevă că problemele de securitate nu erau necunoscute. În ultimul deceniu, mai multe studii, inclusiv un audit din 2019 realizat de Van Cleef & Arpels, avertizau asupra vulnerabilităților muzeului. Balconul de pe malul Senei, folosit de hoți, era un punct slab și putea fi accesat cu o scară telescopică, exact cum s-a întâmplat în timpul jafului.

Corbin a menționat că actuala directoare, Laurence des Cars, nu fusese informată despre auditul predecesorului său, Jean-Luc Martinez. „Recomandările nu au fost puse în aplicare, iar acest lucru ne-ar fi permis să evităm jaful”, a afirmat el.

Toți cei patru suspecți au fost arestați după ce au fugit

Toți cei patru suspecți au fost arestați după ce au fugit pe motociclete, jaful durând aproximativ 10 minute în Galeria Apollo. Dezvăluirile raportului cresc presiunea asupra lui des Cars, prima femeie numită la conducerea Luvrului, desemnată de președintele Emmanuel Macron în 2021.

Întrebările privind prevenirea jafului și securitatea muzeului, considerat „tezaur național” și unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, continuă să fie dezbătute. Camera inferioară a Parlamentului francez a demarat propria anchetă, iar des Cars și Martinez vor fi audiați săptămâna viitoare.

Modernizarea sistemului – prea lentă

Curtea de Conturi a Franței a criticat ritmul lent al modernizării sistemelor de securitate. Ofițerul Guy Tubiana, consilier în Ministerul Culturii, a spus că a fost „șocat” de descoperirile anchetei și că disfuncționalitățile au condus la „catastrofă”, adăugând: „nu m-aș fi gândit niciodată că Luvrul poate avea atâtea probleme de funcționare”.

În plus, angajații muzeului se pregătesc pentru grevă luni, semnalând că personalul este insuficient pentru numărul mare de vizitatori. Anul trecut muzeul a primit 8,7 milioane de persoane, conform France 24.

