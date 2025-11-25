Jaful de la Luvru: A fost reţinut al patrulea suspect în cazul furtului bijuteriilor regale

Polițiștii francezi l-au reținut marți dimineață pe cel de-al patrulea suspect în cazul jafului de la Muzeul Luvru. Individul este suspectat că ar fi fost implicat în spectaculosul furt al bijuteriilor coroanei Franței, comis pe 19 octombrie. Alte trei persoane din anturajul său au fost, de asemenea, reținute în cursul aceleiași operațiuni, scrie Le Parisien.

Potrivit presei franceze, suspectul era căutat de peste o lună și este considerat ultimul membru al echipei care a participat direct la jaf. El a fost plasat în arest preventiv și este anchetat pentru „furt în grup organizat” și „constituirea unui grup infracțional organizat”. Individul era deja cunoscut poliției și are legături cu cei trei bărbați arestați anterior, toți originari din Aubervilliers.

În paralel, procurorii au anunțat că alte trei persoane apropiate acestuia au fost reținute în Mayenne. În total, patru persoane se află acum în custodia poliției: doi bărbați de 38 și 39 de ani și două femei de 31 și 40 de ani.

Cum a fost comis jaful de la Muzeul Luvru. Bijuteriile, rămân de negăsit



Reamintim că potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, jaful a fost executat de un grup patru persoane. Folosind o nacelă montată pe un camion, doi dintre hoți au intrat în Galeria Apolon a Muzeului Luvru­ și au tăiat cu polizoare vitrinele în care se aflau bijuteriile coroanei Franței. Valoarea totală a bunurilor furate este estimată la 88 de milioane de euro, însă prejudiciul istoric este considerat incalculabil.

Celelalte două persoane din grup au rămas afară pentru a organiza fuga. După jaf, urmele lor s-au pierdut în regiunea pariziană. Expertizele ADN au dus la identificarea și arestarea primilor trei suspecți: Ayed G., prins în timp ce încerca să plece în Algeria, Abdoulaye N., și Slimane K., bănuit că ar fi condus unul dintre scuterele folosite în timpul jafului. Bărbatul reținut marți ar fi al patrulea membru al echipei.

Până în acest moment, autoritățile nu au reușit să recupereze bijuteriile furate. Ancheta continuă, iar acum oamenii legii încearcă dacă în cazul acestui jaf mai sunt implicate alte și dacă furtul a fost efectuat la comandă sau nu.