Data actualizării: 12:56 19 Oct 2025 | Data publicării: 12:54 19 Oct 2025

Jaf de proporții la Luvru. Muzeul a fost închis, poliția e la fața locului: Bijuteriile lui Napoleon au fost furate
Autor: Bogdan Bolojan

paris_56234200 foto: Agerpres via Reuters
 

Un jaf de proporții a avut loc în această dimineață la Muzeul Luvru din Paris, forțând autoritățile franceze să închidă muzeul pentru întreaga zi de duminică, 19 octombrie 2025.

Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a confirmat incidentul pe rețelele sociale, precizând că nu au fost raportate victime și că ancheta este în curs. 

Potrivit surselor citate de Le Parisien, hoții au pătruns în muzeu printr-o zonă aflată în construcție pe malul Senei, utilizând un lift de marfă pentru a ajunge direct în Galeria Apollo. Aici, au sustras nouă piese din colecția de bijuterii a lui Napoleon și a împărătesei Joséphine, inclusiv un colier și o broșă. Hoții erau trei la număr, toți purtând glugi, iar unul dintre ei a rămas de gardă în timp ce ceilalți au acționat. După comiterea furtului, aceștia au fugit cu un scuter de-a lungul Senei. 

Valoarea totală a pieselor furate nu a fost încă estimată, dar se știe că celebrul diamant Regent, cel mai mare din colecția muzeului, nu a fost inclus în jaf. Bijuteriile furate fac parte dintr-o colecție istorică, unele dintre ele fiind considerate „tezaur național”.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a identifica și captura autorii acestui jaf spectaculos, care ridică întrebări serioase despre securitatea unuia dintre cele mai vizitate și protejate muzee din lume. 

Tot muzeul a fost evacuat 

În urma incidentului, muzeul a fost evacuat, iar turiștii au fost rugați să părăsească incinta. Măsurile de securitate au fost întărite, iar anchetatorii au început o investigație amănunțită pentru a descoperi modul în care hoții au reușit să pătrundă în muzeu și să sustragă piesele valoroase.

Acest jaf reprezintă o lovitură majoră pentru patrimoniul cultural francez. Autoritățile promit să facă tot posibilul pentru a recupera piesele furate și a aduce vinovații în fața justiției.

În prezent, Muzeul Luvru rămâne închis, iar vizitatorii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale pentru a afla când va fi redeschis

