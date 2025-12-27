€ 5.0890
Data publicării: 09:37 27 Dec 2025

Guvernul nigerian a reacţionat după atacurile SUA asupra taberelor ISIS
Autor: Florin Răvdan

recrutare soldati Imagine cu soldați. Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Guvernul nigerian afirmă că atacurile SUA au vizat două tabere ISIS şi luptătorii străini care se infiltrau în Sahel.

 Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat guvernul nigerian, relatează sâmbătă Reuters.

Atacurile efectuate joi au fost aprobate de preşedintele nigerian Bola Tinubu şi lansate de pe platforme maritime cu sediul în Golful Guineei, după ample strângeri de informaţii, planificare operaţională şi recunoaştere, a declarat Ministerul Informaţiilor într-un comunicat de vineri.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi pe reţeaua sa Truth Social că forţele americane au lansat un atac "împotriva militanţilor Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei la "cererea" guvernului nigerian. El a spus că grupul a vizat creştinii din regiune.

"Un total de 16 muniţii de precizie ghidate GPS au fost desfăşurate folosind platforme aeriene fără pilot MQ-9 Reaper, neutralizând cu succes elementele ISIS vizate care încercau să pătrundă în Nigeria din coridorul Sahel", se arată în comunicatul guvernului nigerian.

Datele de intelligence au indicat că taberele erau folosite de elemente străine din ISIS care lucrau cu afiliaţi locali pentru a planifica atacuri la scară largă în interiorul Nigeriei, a adăugat acesta.

Trump a descris operaţiunea drept "numeroase atacuri perfecte" şi a avertizat că vor urma "mai multe".

Nigeria se luptă cu insurgenţii islamişti de mai bine de un deceniu, dar prezenţa luptătorilor străini având legături cu ISIS semnalează o escaladare a ameninţării. Guvernul nigerian a declarat că rămâne "pe deplin angajat în protejarea vieţilor şi a proprietăţii" şi a promis noi "acţiuni împotriva reţelelor extremiste transnaţionale", scrie Agerpres. 

