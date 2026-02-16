€ 5.0953
Data publicării: 19:31 16 Feb 2026

Adevărata miză a lui Nazare la Bruxelles: România se bate pentru Vama UE
Autor: Roxana Neagu

alexandru nazare Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

România își joacă toate cărțile pentru a aduce acasă Agenția Vamală a UE.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles în perioada 16–17 februarie 2026. 

Conform Ministerului, agenda lui Alexandru Nazare include: 

Luni, 16 februarie 2026

- Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanțe canadian, dl. François‑Philippe Champagne
- Reuniunea Eurogrup în format inclusiv (EG+) - reuniunea miniștrilor finanțelor din zona euro; formatul inclusiv permite participarea statelor UE din afară zonei euro, inclusiv România, pentru coordonare economică
- Reuniune bilaterală cu ministrul de finanțe din Slovacia, dl. Ladislav Kamenický

Marți, 17 februarie 2026

- Reuniunea Grupului Partidul Popular European (PPE) - principalul grup politic european de centru-dreapta; participare privind coordonarea pozițiilor politice europene
- Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanțe ceh, dna. Alena Schillerová
- Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN)
- Reuniune bilaterală cu ministrul de finanțe german, dl. Lars Klingbeil
- Reuniune bilaterală cu ministrul de finanțe din Malta, dl. Clyde Caruana

România vrea Vama centrală a UE! 

Printre subiectele principale ce vor fi discutate la Bruxelles, se numără și candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA). 

”Printre principalele priorități din cadrul întâlnirilor bilaterale ale ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, se află candidatura României pentru gãzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA – viitoarea autoritate vamală centrală a UE, creată pentru coordonarea politicilor vamale europene; România candidează pentru a găzdui sediul acesteia, ceea ce ar consolida rolul țării în administrarea frontierelor externe ale UE).

Pachetul legislativ de reformă vamală vizează modernizarea și consolidarea funcționării Uniunii Vamale prin introducerea unei noi autorități vamale la nivel UE, îmbunătățirea gestionării riscurilor, îmbunătățirea utilizării datelor și o abordare mai coerentă a facilitării comerțului. Pentru România, aceste evoluții implică atât întărirea capacității de supraveghere și control vamal, cât și creșterea eficienței în combaterea fraudei, facilitarea comerțului legal și integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene” arată sursa citată. 

