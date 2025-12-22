€ 5.0881
Vor fi și oameni dați afară. Ilie Bolojan anunță un adevărat cutremur pentru bugetari în 2026. SONDAJ: 82% dintre români, afectați
Data publicării: 20:06 22 Dec 2025

Autor: Roxana Neagu

portofel gol fara bani Foto: Pixabay/ Portofel gol
 

Premierul Ilie Bolojan nu se ferește de adevărul crunt al lui 2026. Ceea ce urmează nu va fi ușor pentru nimeni.

”În anumite instituții, vor fi şi oameni daţi afară” spune premierul Ilie Bolojan despre perspectivele lui 2026. 

”În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu. Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri” este declarația premierului. 

Măsurile de ”austeritate” ale lui 2026. Unele încă sunt amânate

Anul 2026 este conturat, în acest moment, de creșteri de impozite și taxe pentru români, de salarii înghețate și alte măsuri considerate, în spațiul public, a fi de austeritate. Toate sunt conturate în Ordonanța Trenuleț, de final de an, ce urmează să treacă prin Guvern. 

”Măsurile care sunt propuse a fi adoptate mâine se iau an de an. Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul. Din păcate, trebuie să continuăm această amânare. De asemenea, această ordonanță clarifică ce s-a stabilit la ultimele întâlniri – crește salariul minim de la jumătatea anului, scade impozitul pe cifra de afaceri, un impozit care inhiba investițiile, reduce cu zece la sută fondurile partidelor, reduce cu zece la sută sumele pentru parlamentari și vine cu niște măsuri care clarifică aspecte din zona fiscală” a explicat premierul Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN. 

În acest context complicat, un sondaj CURS, publicat duminică, 21 decembrie 2025, arată că 75% dintre români consideră că țara se îndreaptă spre o direcție greșită. Doar 21% văd o direcție bună a României.

Sondaj CURS, direcția României

De asemenea, despre măsurile economice luate de Guvernul Bolojan, 41% spun că unele trebuiau luate, altele nu. 26% consideră că sunt justificate, iar un procent egal le consideră, din contră, nejustificate și nenecesare.

Sondaj CURS, decizii Guvern Bolojan  

Cât despre impactul măsurile anunțate de către Guvernul Bolojan asupra lor și a familiei, sondajul CURS arată că 56% consideră că acesta este foarte mare, iar 26% mare, un procent uriaș, dacă ne uităm că măsurile afectează un procent reprezentantiv de 82% dintre români. 

Sondaj CURS, impactul măsurilor Guvernului Bolojan

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1067 persoane adulte, cu vârsta de 18 ani și peste, prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 10–19 decembrie 2025. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost ponderate în funcție de structura de vârstă a electoratului, conform ultimelor date INS.
 

