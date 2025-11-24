Moșteanu, absolvent de facultate abia după 23 de ani de la începerea studiilor, a fost șef la un club din Regie

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat de ce nu a terminat anul al treilea la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnica din București, facultate pe care a început-o în 1992.

El a spus că s-a angajat să lucreze la clubul Texas Express din complexul studențesc Regie. Ulterior, el și-a încheiat studiile de licență în 2015 și a obținut un master în Filosofie, Politică și Economie, în 2020.

Și-a încheiat facultatea în 2015

„Am făcut automatică și m-am oprit în anul trei. E CV-ul meu public. Am fost în Austria. Am lucrat într-un club în Regie. M-am mutat pe marketing și comunicare. Am plecat pe cont propriu și în 2015 m-am lovit de accesarea unor fonduri și am încheiat studiile. Valeriu Nicolae ne-a lăsat de înțeles că nu știam mai nimic de partea politică și am zis să fundamentez și am făcut un master la Universitatea București”, a declarat Ionuț Moșteanu, luni seară, la Digi24.

„În anul III începea cu adevărat greul. Era anul crâncen în care mulți studenți renunțau. Examenele erau dure, mai ales cele de Teoria sistemelor. Era aproape imposibil să treci din prima”, a mai spus el, adăugând că „joburile junior level la firme din domeniu sau la departamente IT ale corporațiilor din telecomunicații reprezentau o bună practică pentru mai târziu”.