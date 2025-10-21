Alegerile parțiale din București, în minivacanță sau ”turul doi, înapoi”? Se scurge timpul pentru propunerea PSD

În 23 mai 2025, președintele ales Nicușor Dan a vacantat postul de primar general al Municipiului București. De atunci, interimar, de la PNL, este Stelian Bujduveanu. În contextul în care următoarele alegeri locale sunt în 2028, conform Codului Administrativ, în maximum 90 de zile de la vacantarea postului, trebuiau organizate alegeri locale parțiale pentru alegerea unui primar general al Municipiului București. Cum nu mai suntem în august, ci aproape în noiembrie, vedem că acest termen a fost depășit. (Revenim asupra subiectului mai jos).

Alegerile parțiale, în minivacanță sau ”turul doi, înapoi”?

Acum, în spațiul public se jonglează cu data alegerilor locale parțiale, coaliția de guvernare urmând să intre în ședință chiar astăzi. Sunt avansate două date: 30 noiembrie (PSD) sau 7 decembrie (ceilalți membri ai coaliției).

Sunt două aspecte aici: în 30 noiembrie, Bucureștiul va fi gol. 29 - 30 noiembri sunt în weekend, 30 noiembrie fiind zi liberă legală, iar 1 decembrie este luni, de asemenea zi liberă legală. Deci vorbim de un weekend prelungit, care va aglomera drumul spre munte. Pe de altă parte, 7 decembrie îi ridică mingea la fileu lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, precum și suveraniștilor, prefigurându-se controverse de proporții. Aici sunt și alte aspecte de luat în calcul. Partidele coaliției au decis să nu meargă cu un candidat comun, ci cu candidați separați pentru Primăria Municipiului București. Când vorbeau despre o unire a forțelor, identificau adversarul în suveraniștii care ar putea prelua Capitala. În acest context, cu atât mai mult data de 7 decembrie este una extrem de sensibilă electoral și social.

Dacă astăzi se va lua o decizie în acest sens, Guvernul are termen limită pentru emiterea Hotărârii de Guvern, după cum urmează:

Termen limită pentru propunerea PSD

Legea principală care reglementează organizarea alegerilor locale este Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Aceasta stabilește cadrul juridic general pentru desfășurarea alegerilor și a fost modificată ulterior pentru a reflecta procedurile specifice.