Data publicării: 12:50 06 Noi 2025

EXCLUSIV Mutare de miliarde în Portul Constanța: Propunerea de la Transporturi care ajunge pe masa lui Bolojan, după o discuție ”printre uși”
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan port constanta Premierul Ilie Bolojan, în Portul Constanța/ foto Agerpres
 

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, dezvăluie, în direct, la DCNews, o propunere surprinzătoare pentru Portul Constanța. Este o mutare de miliarde!

”Portul Constanța cred că e locul 7 în UE și cel mai mare port de la Marea Neagră. Ce planuri aveți cu el, ce se întâmplă, îl dezvoltați, îl vindeți?” a ridicat problema analistul politic Bogdan Chirieac. 

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a răspuns imediat: ”Nu vindem nimic”. El a recunoscut discuția în acest sens: ”A fost la un moment dat o discuție, nu am ajuns până la propunere, nici nu este cazul. Nu sunt de acord și nici nu voi fi vreodată cu vânzarea lui”. 

Ciprian Șerban a amintit că ”Fondul Proprietatea are 20% din Portul Constanța. La fel cum are și din aeroport”. Că nu a fost o idee bună sunt de acord atât Bogdan Chirieac, cât și ministrul Transporturilor. Acesta din urmă punctează că ”Fondul Proprietatea are niște probleme acum, au fost preluați cumva fără acceptul lor... nu contează. Ce aș face eu astăzi? Aș cumpăra acțiunile de la Fondul Proprietatea, noi le putem cumpăra, astăzi, la prețul lor de inventar”. ”De ce nu propuneți?” a ridicat problema Bogdan Chirieac, moment în care ministrul a afirmat că acesta este procesul pe care-l declanșează acum, propunerea urmând să fie pusă pe masa premierului Ilie Bolojan.

”Văd mult mai viabil să merg la Proprietatea să cumpăr eu cei 20% la preț de inventar, iar dacă doresc să listez apoi 10%, acestea mi-ar aduce un profit de 1,5 - 2 miliarde” a subliniat Ciprian Șerban. Ministrul a afirmat că a existat o discuție ”printre uși” cu prim-ministrul, dar urmează să pună propunerea pe hârtie și să o înainteze premierului. 

